Вы точно не видели монумент с этого ракурса: "Батькивщина-Мать" в Киеве – настоящий Трансформер

Секретная инженерия "Родины-Мать"

"Батькивщина-Мать" — одна из величайших скульптур мира, безоговорочный символ украинской стойкости и силы духа. Но кроме глубокого значения, которое она несет для миллионов украинцев, ее конструкция — это настоящий инженерный шедевр, сравнимый по праву с механизмом из фантастического фильма о Трансформерах.

Если посмотреть на чертежи и технические детали конструкции, создается впечатление, что это не просто статическая скульптура, а механический великан с подвижными частями.

Металлический гигант на 108 метров

Высота скульптуры вместе с мечом достигает 108 метров – это одна из самых высоких фигур в мире. С этой высоты спускается даже специальный выдвижной кран, который служит для обслуживания верхних частей конструкции. Этот механизм работает почти как рука работа, которая может разворачиваться и изменять положение для проведения технических работ на недосягаемой высоте.

Для сравнения: монумент выше Статуи Свободы в Нью-Йорке (93 метра с постаментом) и уступает лишь нескольким гигантским скульптурам в мире, в частности "Статуи Единства" в Индии.

Панцирь из "дышащего" металла

Оболочка скульптуры – это не просто внешний декоративный слой. Она выполнена из тонкостенного металла со специальными температурно-деформационными швами, позволяющими конструкции "дышать" и расширяться под воздействием температурных колебаний. Летом металл может нагреваться до критических температур, а зимой сжиматься от мороза.

Эти технологические швы обеспечивают долговечность и безопасность скульптуры, функционируя как гибкие суставы в теле механического великана. Без такой системы монумент просто не выдержал бы десятилетий украинского климата.

Скелет небоскреба внутри статуи

Основной опорный каркас – это настоящий металлический "скелет" из вертикальных ферм, поддерживающих внешнюю оболочку. Технология изготовления напоминает современные конструкции небоскребов: сложная система подвесок, диафрагм и монтажных блоков позволяет конструкции оставаться стойкой даже при сильных ветрах и возможных сейсмических колебаниях.

Инженеры рассчитали нагрузку таким образом, чтобы монумент мог противостоять ураганным ветрам скоростью до 200 км/ч — показатель, превышающий параметры большинства жилых построек.

Тайная подземная инфраструктура

В основании скульптуры под уровнем земли расположена шахта лифта — незаменимая часть для обслуживания и ремонта. Она позволяет добраться до внутренних конструктивных элементов на высоте до 40 метров, где расположены технические платформы и крепежные узлы.

Этот подземный "ход" делает скульптуру еще более функциональной – технический персонал может быстро подняться внутрь конструкции для проведения плановых осмотров, ремонта освещения или других технических работ. Такой подход к проектированию был революционным для своего времени.

Архитектура совмещена с космическими технологиями

Проект "Родина-Мать" родился в эпоху, когда в стане активно развивали космическую программу и металлургическую промышленность. Над монументом работали инженеры, которые применили самые современные технологии металлического строительства. Некоторые решения в конструкции были взяты из авиационной и космической индустрии.

В частности, система крепления меча использует принципы, похожие на применяемые при монтаже антенн космических аппаратов – конструкция должна быть одновременно легкой, прочной и способной выдерживать экстремальные нагрузки.

Возможно, именно это технологическое совершенство и делает "Родину-Мать" не только символом памяти, но и символом инженерного гения. Монумент словно готов в любой момент оживить и встать на защиту страны — не только как символ, но и как настоящий механический защитник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за годы независимости Украины восприятие монумента значительно изменилось. Если сначала он был символом советской "победы", то теперь многие видят в нем сходство с Орантой из Софии Киевской – защитницей города и хранительницей мира.