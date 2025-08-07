Россия продолжает уничтожать Железный порт. Украинцы вспоминают, каким он был раньше (фото и видео)
Легендарный курорт трудно узнать
Железный Порт в Херсонской области до российской оккупации был одним из любимых черноморских курортов украинцев. Летом там всегда было многолюдно, весело, ярко и красиво.
Четвертое лето курорт в оккупации и россияне погубили его. Украинцы помнят, каким это было место до того, как туда пришел враг и делятся воспоминаниями в сети.
Каким был Железный Порт до оккупации
Это курортное село в Скадовском районе Херсонской области на побережье Черного моря. Береговая линия составляет четыре километра. На западной окраине Железного Порта начинаются территории Черноморского биосферного заповедника.
До полномасштабной войны туда на отдых приезжали люди со всей Украины. В Железном Порту было много отелей, баз отдыха, частных усадеб. Все они были набиты отдыхающими.
В селе работали разнообразные кафе и ресторанчики, а разные вкусности продавались на каждом шагу. Также был луна-парк и разные развлечения – рисовали татуировки, плели косички.
На пляжах негде было яблоку упасть. Популярны были разнообразные аква-аттракционы: "бананы", "плюшки", водные мотоциклы и другие развлечения, которые имели популярность среди туристов.
Как сейчас выглядит Железный Порт
За время оккупации в Железном Порту стало безлюдно и грустно. Людей нет, большинство баз отдыха, гостиниц и торговых точек не работают. Такая же ситуация с заведениями питания. После оккупации села Россией людей на пляжах практически нет, а сами они заброшенные и неухоженные.
В сети показали свежие видео из Железного Порта. На кадры, снятые этим летом, больно смотреть - людей нет, побережье усеяно водорослями. Сложно поверить, что это разгар сезона.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит оккупированная россиянами Кирилловка. Пустые пляжи и улицы напоминают зону отчуждения на Азовском побережье, которую за собой покидала российская армия.