Россия продолжает уничтожать Железный порт. Украинцы вспоминают, каким он был раньше (фото и видео)

Легендарный курорт трудно узнать

Железный Порт в Херсонской области до российской оккупации был одним из любимых черноморских курортов украинцев. Летом там всегда было многолюдно, весело, ярко и красиво.

Четвертое лето курорт в оккупации и россияне погубили его. Украинцы помнят, каким это было место до того, как туда пришел враг и делятся воспоминаниями в сети.

Каким был Железный Порт до оккупации

Это курортное село в Скадовском районе Херсонской области на побережье Черного моря. Береговая линия составляет четыре километра. На западной окраине Железного Порта начинаются территории Черноморского биосферного заповедника.

В сезон на пляжах трудно было найти свободное место

До полномасштабной войны туда на отдых приезжали люди со всей Украины. В Железном Порту было много отелей, баз отдыха, частных усадеб. Все они были набиты отдыхающими.

В селе работали разнообразные кафе и ресторанчики, а разные вкусности продавались на каждом шагу. Также был луна-парк и разные развлечения – рисовали татуировки, плели косички.

На курорте было множество развлечений

На пляжах негде было яблоку упасть. Популярны были разнообразные аква-аттракционы: "бананы", "плюшки", водные мотоциклы и другие развлечения, которые имели популярность среди туристов.

Как сейчас выглядит Железный Порт

За время оккупации в Железном Порту стало безлюдно и грустно. Людей нет, большинство баз отдыха, гостиниц и торговых точек не работают. Такая же ситуация с заведениями питания. После оккупации села Россией людей на пляжах практически нет, а сами они заброшенные и неухоженные.

В сети показали свежие видео из Железного Порта. На кадры, снятые этим летом, больно смотреть - людей нет, побережье усеяно водорослями. Сложно поверить, что это разгар сезона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит оккупированная россиянами Кирилловка. Пустые пляжи и улицы напоминают зону отчуждения на Азовском побережье, которую за собой покидала российская армия.