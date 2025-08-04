Разгар сезона, а на пляжах ни души: во что оккупация превратила популярный курорт (видео)

Село переживает не лучшие свои дни

После начала российского вторжения, многие украинские курортные города и села попали в оккупацию и пришли в запустение. Например, такая судьба постигла Железный Порт в Херсонской области, который ранее был одним из самых популярных мест для проведения летнего отпуска.

Новым видео оттуда поделился telegram-канал "Типичный Кривой Рог". На видеозаписи видно, что пляж в настоящее время выглядит полностью заброшенным.

То, что пляжем давно никто не пользуется, можно понять по выброшенным на берег водорослям, которые никто не убирает. Также об этом говорят и металлические конструкции, которые местами просто торчат из песка.

На видео также видно, что в самом разгаре курортного сезона на пляже совсем никого нет, кроме автора видео.

Впрочем, это можно объяснить тем, что от Железного Порта до Херсона всего 60 километров, а до позиций ВСУ — чуть меньше 50 км. То есть, город можно считать практически прифронтовым, а потому шансы наткнуться на оккупантов слишком высоки, чтобы лишний раз рисковать идя к морю. К тому же, акватория Черного моря сейчас заминирована, так что вода сама по себе скрывает смертельную опасность.

Железный Порт - Херсон

До оккупации на пляжах было сложно найти место из-за огромного количества людей. Местные часто носили морепродукты, кукурузу, украшения, холодные напитки и сладости, что позволяло им хорошо заработать во время курортного сезона.

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