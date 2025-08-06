В Украине есть своя "Мальта". Где найти место, которое может переплюнуть известные курорты мира

Прекрасная альтернатива морскому отдыху

В Николаевской области есть место, которое способно конкурировать с экзотическими курортами мира. Озеро Мальта, или как его еще называют — Александровский гранитный карьер, — настоящая находка для туристов и просто ценителей всего красивого. Максимальная глубина озера достигает 60 метров, что позволяет даже занятие дайвингом.

Этот уникальный водоем расположен в Вознесенском районе и является прекрасной альтернативой морскому побережью. Озеро расположено в 106 километрах от Николаева и примерно 17,5 километров от города Вознесенск. "Телеграф" рассказывает, чем особенно это озеро и как до него добраться.

Чем особенно это озеро

Озеро Мальта

Бывший гранитный карьер превратился в настоящее природное чудо благодаря подземным водам. Рядом с поселком Александровка находятся гранитные карьеры, а также Александровский ихтиологический заказник на Александровском водохранилище. Кристально чистая вода озера имеет невероятный голубой оттенок, напоминающий тропические лагуны.

Из-за значительной глубины и прозрачности воды водоем популярен среди дайверов. Также озеро привлекает фотографов и ищущих спокойный отдых на природе.

Мальта озеро

Как добраться

Как добраться до озера Мальта

Обычно туристические группы организуют трансферы и сопровождение для посещения этого места, потому что самый удобный способ добраться до озера Мальта – на автомобиле. Из Николаева нужно ехать в направлении Вознесенска. От города Вознесенск до карьера остается около 18 километров по грунтовой дороге (находящейся не в лучшем состоянии, поэтому между легковым авто и внедорожником стоит выбрать последний).

Для тех, кто путешествует по общественному транспорту, сначала нужно добраться до Вознесенска. От Вознесенска до озера можно добраться на такси или присоединиться к организованным туристическим группам, предлагающим трансфер.

Как выглядит озеро Мальта

Напомним, в Киевской области есть уникальное целебное озеро. Его голубую глину используют для лечения.