Вдвое больше атак: Россия стала активнее обстреливать Украину после прихода к власти Трампа в США

После победы Трампа на выборах количество ударов резко возросло и достигло самого высокого уровня с начала войны

С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе 2025 года российский режим значительно нарастил атаки по Украине. Количество ракетных и дроновых ударов возросло больше, чем вдвое.

Об этом свидетельствуют данные анализа, проведённого BBC Verify. Еще во времена 46-го президента США Джозефа Байдена атаки начали усиливаться, но после победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года количество ударов резко возросло и достигло самого высокого уровня с начала войны.

"Данные, проверенные BBC Verify на основе ежедневных отчетов об инцидентах, опубликованных Военно-воздушными силами Украины, показали, что с 20 января, когда Трамп вступил в должность президента, к 19 июля Россия выпустила 27 158 боеприпасов, по сравнению с 11 614 за последние шесть месяцев президентства Байдена", – говорится в материале издания.

Риторика Трампа, направленная на давление на Украину для "завершения войны за 24 часа", и по меньшей мере два публичных случая приостановки поставок вооружения Украине вызвали яростную критику и многочисленные обвинения в адрес американского лидера. Российский режим в это время нарастил производство баллистических ракет на 66%. Все это вызвало критику даже со стороны американских сенаторов, что говорить про Европу, или Украину.

"Очевидно, что Путин чувствует себя ободренным слабостью Трампа и усилил свои жестокие атаки на украинский народ, неоднократно атакуя больницы и родильные отделения, украинскую энергосистему и другие гражданские объекты", – сказал в комментарии изданию сенатор Крис Кунс, высокопоставленный демократ в Комитете по международным отношениям Сената США.

То же сказал изданию эксперт по российской армии, аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) Джастин Бронк. По его словам, ограничения в поставке Украине важного вооружения из США сделали украинские города уязвимыми к ракетным и дроновым атакам. В то же время из-за "дырявого" санкционного режима россияне смогли нарастить производство ракет и дронов.

Напомним, недавно Россия атаковала украинскую газовую инфраструктуру в Одесской области. Население не пострадало, однако ГТС нанесен значительный ущерб. Чтобы оправдать бессмысленное использование миллиардов долларов на ракеты, российские пропагандисты снова изобрели абсурдное объяснение этого удара. Как и в случае с торговым центром "Эпицентр" в Каменском, оккупанты не признают, что наносят удары по гражданским объектам.