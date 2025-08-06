Не только аэродромы: какие ключевые объекты РФ могут оказаться под прицелом украинских дронов

Удары по России прекращаться не будут

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка о специальных и дальнобойных операциях, отдельные из которых уже согласованы к реализации. По словам главы государства, Служба безопасности Украины достигла весомых результатов в уничтожении российских систем ПВО в первом полугодии 2025 года — это значительно облегчает удары по военным и промышленным объектам РФ.

На этом фоне логично задать вопрос: что именно сегодня в глубине России можно и стоит атаковать дронами? "Телеграф" собрал подборку ключевых целей для дальнобойных ударов.

Площадки для бомбардировок украинских городов и фронта

Одной из важных целей для ударов вглубь территории России остаётся военный аэродром "Шайковка" в Калужской области. Здесь дислоцируется 52-й тяжёлый бомбардировочный авиационный полк РФ (в/ч 33310), на вооружении которого — стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Именно эти самолёты запускают ракеты Х-22, которые неоднократно использовались для ударов по украинским городам. В частности, по данным аналитиков, ракета, ударившая по торговому центру в Кременчуге в июне 2022 года, была выпущена именно из "Шайковки". В момент атаки в ТЦ находилось более 100 человек, десятки погибли.

Военный аэродром "Шайковка"

Ранее на этом же аэродроме базировались и истребители, в том числе МиГ-29. В августе 2023 года в результате атаки на "Шайковку" было повреждено несколько единиц авиатехники. В сентябре 2024-го, во время масштабной операции СБУ, попадание потерпел и сам аэродром, а также расположенный неподалеку склад боеприпасов в Тверской области.

Ещё одной привлекательной целью для дальнобойных ударов является авиабаза "Кубинка" в Московской области — всего в 5 км к северо-западу от одноимённого города и на критически малом расстоянии от столицы России. Это одна из элитных баз Воздушно-космических сил РФ, где обычно дислоцируются лучшие эскадрильи, в частности самолёты Су-27 и МиГ-29. Ранее здесь также базировалась авиация пилотажной группы "Русские витязи".

Авиабаза "Кубинка"

В ночь на 7 мая 2025 года украинские дроны поразили этот стратегический объект. Это была уже не первая атака на "Кубинку": еще 4 июля 2023 беспилотник-камикадзе попал в административное здание на территории воинской части.

Военный аэродром "Приморско-Ахтарск", расположенный на северо-востоке одноимённого города в Краснодарском крае, является ещё одной ключевой целью для украинских дальнобойных дронов. Здесь базируется 960-й штурмовой авиационный полк 4-й армии ВВС и ПВО РФ, на вооружении которого находятся самолёты Су-25. В прошлом это был истребительный полк, оснащённый МиГ-29.

Аэродром в Приморско-Ахтарске

Во время полномасштабного вторжения аэродром активно используется для запуска дронов-камикадзе "Шахед", которые российская армия применяет против гражданской и критической инфраструктуры Украины. Именно отсюда неоднократно взлетали беспилотники, наносившие удары по украинским городам.

Ещё одной важной целью, которая уже попадала под удар украинских дронов, является стратегический аэродром "Оленья" в Мурманской области. Он расположен возле города Оленегорск, в 92 км от Мурманска, и является одной из ключевых баз стратегической авиации России. Ранее эта база принадлежала военно-морскому флоту, но сегодня используется для размещения дальней авиации, в частности бомбардировщиков Ту-95МС.

Авиабаза "Оленья"

Аэродром расположен примерно в 1800 км от украинской границы и всего в 150 км от границы с Финляндией. В 2025 году он стал объектом успешной атаки дронов, в результате которой, по сообщениям, были поражены несколько стратегических бомбардировщиков. Эту операцию окрестили названием "Паутина".

НПЗ и заводы ВПК России

Приоритетной целью для ударов является завод "Купол" в Ижевске, который входит в состав концерна "Алмаз-Антей" — одного из главных столпов российского ВПК. Предприятие специализируется на производстве систем ПВО, в частности ЗРК "Тор", имитаторов воздушных целей, а после вторжения в Украину — ещё и ударных дронов "Гарпия-А1", собранных на базе китайских комплектующих.

Завод "Купол" в Ижевске

Завод попал под санкции США, ЕС, Канады и Швейцарии. В июле 2025 года он был атакован украинскими БПЛА. Спутниковые снимки Planet Labs подтвердили по меньшей мере два попадания по цехам завода — окно одного из помещений и крышу другого. В результате взрывов вспыхнул масштабный пожар, разрушена кровля на площади 1300 кв. м и по меньшей мере четыре цеха, включая участки металлообработки, пайки микросхем и сборки ударных дронов, которые производились непрерывно в три смены.

Ещё одним стратегическим объектом, который регулярно попадает под удары, является Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области — ближайший к украинской границе НПЗ, расположенный всего в 7 км от оккупированной части Донецкой области. Этот завод остаётся единственным действующим предприятием такого типа в регионе и крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на Юге России.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод

Новошахтинский НПЗ специализируется на производстве мазута, дизельного топлива, прямогонного бензина и печного топлива. По информации российских источников, в 2020 году его доход составлял около 115,8 млрд рублей. С начала полномасштабного вторжения продукция завода активно используется для обеспечения российских оккупационных войск.

Ещё одним ключевым объектом российского ВПК, который заслуживает внимания, является авиастроительное предприятие "Роствертол" в Ростове-на-Дону. Завод специализируется на производстве ударных и транспортных вертолётов, в частности гигантских Ми-26, боевых Ми-28 и модернизированных Ми-35. Предприятие входит в государственный холдинг "Вертолёты России", принадлежащий "Ростеху".

На территории завода расположен собственный аэродром "Ростов-на-Дону (Северный)", который используют для испытаний новой техники. Из-за вторжения РФ в Украину "Роствертол" находится под санкциями ЕС, США и других стран.

Одна из ключевых целей

Системы противовоздушной обороны — одна из ключевых целей в современной войне, и именно их всё чаще выводят из строя украинские силы с помощью дронов. Комплексы типа С-300, С-400 или "Панцирь" прикрывают не только военные аэродромы и командные пункты, но и стратегическую инфраструктуру глубоко в тылу. Их уничтожение открывает путь для дальних ударов и последующих волн атак.

Российские системы ПВО обычно развёртываются вблизи приоритетных объектов — городов, заводов, нефтебаз и аэродромов. Часто они передвижные, что усложняет их обнаружение.

Какие цели приоритетны также

Склады боеприпасов, горючего и военной техники — одни из самых приоритетных целей в глубоком тылу противника. Их уничтожение существенно ослабляет возможности армии, нарушает логистику и снижает интенсивность обстрелов. Несмотря на попытки размещать арсеналы в глубине оккупированных или приграничных территорий, украинские дроны и разведка регулярно обнаруживают такие объекты.

Так, в ночь на 3 июля СБУ сообщила о масштабной детонации на складе боеприпасов в районе оккупированного Харцызска. По данным Службы, арсенал в селе Великое Орехово уничтожили ударные беспилотники. Взрывы продолжались с 22 часов, впоследствии началась мощная вторичная детонация и пожар. В СБУ подчёркивают, что этот район используется россиянами как тыловая база.

А уже в ночь на 10 января удар получил склад с боеприпасами и разведывательными дронами в Ростовской области. Источники Укринформа в СБУ сообщили, что атака проводилась совместно с ВМС Украины — дроны и ракета "Нептун" поразили объект вблизи села Чалтырь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал: представим, что война завершилась. Впереди сложный процесс восстановления и переосмысления, и среди многочисленных вызовов особенно остро встанет вопрос справедливости. Предстанут ли перед судом в Москве те, кто развязал войну против Украины — Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров и другие? И вынесет ли трибунал высшую меру наказания — пожизненное заключение за совершенные ими преступления?