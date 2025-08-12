Подарок от князя или языческие корни? Что скрывает название города Винница

Винница сегодня хранит следы древнего Подолья на берегах Буга

Винница – живописный город на берегах Южного Буга, известный фонтанами, уютными улицами и глубокой историей. Но почему оно называется именно Винницой?

"Телеграф" рассмотрел происхождение названия этого населенного пункта. Оно окутано легендами, историческими гипотезами и языческими корнями.

Легенды о названии

Одна из популярных легенд связывает название города со словом "винница" – так в древности называли винокурни. Подолье славилось плодородными землями, и винокурений здесь было многое, что могло дать название поселению.

Другая версия, упомянутая Николаем Дорошем в книге "Витоки", указывает на старославянское "вено" — "приданое" или "подарок". Некоторые исследователи считают, что название происходит от передачи земель в наследство или в подарок. Это связывают с литовскими князьями Кориатовичами, которые в XIV веке получили эти земли от князя Ольгерда и построили здесь замок. Однако Дорош ставит эту версию под сомнение, ведь Подолье тогда контролировали татары, и документов о приданом нет.

Интересная легенда, записанная фольклористкой Евдокией Горб в 1959 году, рассказывает о реке Винничка и двух сестрах — Вишенке и Винничке. Отец поселился на Буге, а его дочери жили на разных берегах реки. Во время вражеского нападения сестры подожгли свои дома, чтобы не попасть в плен. В их честь реки назвали Вишенкой и Винничкой, а поселение у последней стало Винницей.

Винница

Река Винничка

Исследователи Павел Ткачук и Наталья Пуряева считают, что название Винницы происходит от реки Виннички, притока Буга. В книге Валентина Атамановского "Винница в XIV-XVII веках" отмечается, что река раньше называлась Винницой, а впоследствии ее переименовали в более благозвучную Винничку, хотя в документах такого названия нет. Многие украинские города получили названия от рек, например, Бершадка или Литинка, поэтому эта версия выглядит правдоподобной.

Языческие корни: бог Венич

Самая обоснованная версия Николая Дороша связывает название Винницы с языческим богом Веничем, покровителем урожая и семьи. В "Велесовой книге" Венич ассоциируется с обрядовым снопом — "вена-венча", символизировавшим 3 мира: Наву, Яву и Праву. Название реки, а затем и поселения, могло происходить от этого божества. Литовские князья, пришедшие на Подолье в XIV веке, не разрушали языческих традиций и назвали крепость в честь Венича. Впоследствии "Веница" трансформировалась в "Винницу" из-за смены буквы "ять" на "и".

Винница

Литовское влияние и герб

Литовские князья Кориатовичи после битвы на Синей Воде (1362-63 годы) укрепили поселение, возведя замок на скалистом берегу Буга. В документе 1396 Винница упоминается как "Веничья". Герб города с якорем отражает его торговую роль на Буге и литовское происхождение, ведь якорь происходит от родовых гербов "Юраха" или "Юньчик". Красный фон герба соответствует флагам Великого княжества Литовского, а скрещенные сабли указывают на оборонительную роль города.

Винница

Вывод

Название Винницы – это сплав легенд, языческих верований и литовского наследия. То ли от винокурень, реки Виннички, то ли бога Венича — каждая версия придает городу уникальность. Современная Винница хранит память о древних временах, когда на берегах Буга зарождалось сердце Подолья.

