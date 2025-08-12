Власти готовят масштабные обыски у депутатов Киевсовета, когда внимание общества будет приковано к переговорам Трампа и Путина, — Береза

Он отметил, что поводом для вручения депутатам подозрений избрали их командировки

В Киеве готовится масштабная атака силовиков на городские власти. Во время переговоров Трампа и Путина центральные власти планируют провести массовые обыски и изъятие документов в Киевсовете и КГГА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат VIII созыва Борислав Береза.

"По моей информации в силовых структурах, 14-15 августа, когда вся страна будет сфокусирована на переговорах Трамп-Путин, в Киеве пройдет беспрецедентная атака силовиков против депутатов фракции УДАР, ЕС и других фракций в Киевсовете. Правоохранительные органы планируют провести массовые обыски, изъятие документов и вручение подозрений должностным лицам КГГА и депутатам Киевсовета", — сообщил Борислав Береза.

Он отметил, что поводом для вручения депутатам подозрений избрали их командировки.

"Абсурд ситуации заключается в том, что местные депутаты не получают зарплаты, в отличие от народных избранников или министров, которые за наши с вами деньги налогоплательщиков разъезжают по турне. Например, 8 раз в год на Карибы, как "Слуги". Абсурд состоит еще и в том, что некоторые депутаты заподозрены в командировках во времена, когда они еще даже не были депутатами. Треш? То есть власти уже даже не заморачиваются на законность претензий", — подчеркнул экс-нардеп.

При этом он подчеркнул, что лидерами по командировкам являются именно депутаты от "Слуги народа", но у них обыски не планируются.

"Цель — взять под контроль власть в столице Украины. Чтобы после обысков, подозрений и задержания Киевсовет больше не собрался", — акцентировал Береза.

Экс-нардеп напомнил, что подавляющее количество претензий ЕС к украинским властям касались именно сворачивания децентрализации. Недавно был обнародован меморандум Комиссара Совета Европы Майкла ОʼФлаэрти, где он также заявлял о нарушении прав человека в Украине, о недопустимости преследования оппозиции, критиков власти и журналистов.

Он подчеркнул, что ненужные внутренние конфликты рушат доверие к Украине.

"Это не просто стратегическая ошибка – это выстрел в свое колено. Нам точно не нужны новые фронты внутри страны в условиях войны! Сейчас можно этого избежать. Вскоре увидим", — резюмировал Борислав Береза.