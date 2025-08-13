Кучма, но не президент: в честь кого назвали улицу Кучмин Яр и где она находится

За более века она прошла путь от сельской окраины до важной городской улицы.

В самом сердце Соломенского района Киева простирается одна из самых интересных с исторической точки зрения улиц — Кучмин Яр. Она не только соединяет разные части района, но и несет в себе уникальное историческое наследие, охватывающее более столетия развития столицы.

Улица Кучмин Яр олицетворяет типичную для многих киевских улиц историю: от сельской окраины до полноценной городской артерии. "Телеграф" расскажет о ней подробнее.

География и транспортное сообщение

Улица Кучмин Яр протяженностью около 1075 метров соединяет площадь Петра Кривоноса с раздельной улицей. К ней примыкают важные транспортные артерии: улицы Мокрая, Локомотивная, Ивана Неходы, а также переулки Кудряшова и Кучмин Яр и улица Людмилы Проценко.

Удобное расположение вблизи станции метро "Вокзальная" и регулярное автобусное и троллейбусное сообщение делают эту улицу одной из самых доступных в районе. Это особенно важно для жителей, ведь улица находится в густонаселенной части города.

Когда возникла улица

История улицы началась в конце XIX века. В 1899 году территория была известна как "переулок Кучмин Яр" или "1-й Кучменный переулок" — название, происходившее от исторической местности, где преимущественно проживали сельскохозяйственные работники.

Эпоха переименований

Первое значительное изменение названия произошло в 1926 году, когда улицу переименовали в честь работника железнодорожных мастерских Маркелова, погибшего во время трагических событий Январского мятежа 1918 года. "Переулок Маркелова" — так называлась улица на протяжении десятилетий советского периода.

В 1955 году произошло очередное изменение названия: улица стала Краснодонской — в честь города Краснодон (ныне Сорокино в Луганской области). Это название существовало до 2017 года, когда в рамках политики декоммунизации улица вернула себе историческое название "Кучмин Яр".

Кучмин Яр как историческая местность

Сама местность Кучмин Яр имеет глубокие исторические корни. Название "Кучмин Яр" происходит от фамилии первого поселенца этой местности Григория Кучмы, который поселился здесь в первой половине XIX века. В частности, исследователи отмечают, что этот овраг был связан с семьей Кучменков, получивших земельные наделы в этой местности в 1873 году. Название фиксировалось в справочниках уже с конца XIX — начала XX века, а сама местность была бывшим хутором, который со временем стал частью города Киева.

Соломенский парк на территории Кучминого Яра

Формирование рабочих поселков в этом районе тесно связано с общим развитием промышленности Киева в середине XX века. Близость к железнодорожному узлу и промышленным предприятиям сделала Кучмин Яр привлекательным местом для проживания рабочих и их семей.

Сегодня улица Кучмин Яр является живым свидетелем исторических трансформаций Киева. Возвращение исторического названия в 2017 году стало символическим актом сохранения культурной памяти и уважения местных традиций.

