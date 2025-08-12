Это река или обрыв? Почему улица в Киеве называется Урловской и где она находится

Мало кто знает, что ее название уходит корнями в средневековую историю Украины

В сердце жилого массива Позняки, который находится в Дарницком районе столицы, лежит Урловская улица — одна из важнейших транспортных артерий микрорайона. Ее название не случайно и уходит корнями глубоко в украинскую историю.

"Телеграф" выяснил, почему одна из наиболее густонаселенных улиц этого микрорайона носит такое название. Выбор этой топонимики – яркий пример того, как современный Киев пытается сохранить связь со своим историческим прошлым.

От Жилой до Урловской

Современная Урловская улица начала свою историю в 1990-х годах под прозаическим названием Жилая, 3. Однако в 1993 году, в период активного переименования киевских улиц, она получила нынешнее название – Урловская. Это решение было далеко не случайным.

Выписка из распоряжения КГГА

Название происходит от исторического топонима Урлов – древнего поселения, упоминания о котором сохранились в средневековых летописях. Это свидетельствует о том, что еще задолго до появления современного жилого массива Позняки местность была заселена и имела важное значение для киевской округи.

Улица Урловская на Позняках

География улицы

Сегодня Урловская улица простирается почти на километр — от улицы Княжий Затон до Здолбуновской, где плавно переходит в Сортировочную улицу. Она соединяет сразу пять микрорайонов Позняков: 1-й, 2-й, 3-й, 8-й и 9-й, что делает ее одной из самых нагруженных улиц района.

К Урловской присоединяются улицы Анны Ахматовой, Днепровский переулок, Припятская и Тальневская. Каждое из этих названий имеет свою историю и символику.

Транспортная артерия

На Урловской улице курсируют автобусы № А35, 42 и маршрутные такси Мт 177, 577, что обеспечивает удобное сообщение с другими районами города. Ближайшая станция метро — "Позняки", откуда можно быстро добраться до центра столицы.

Интересно, что сначала улица была тупиковой, но в процессе активной застройки района и возведения новых жилых микрорайонов на месте бывшего села Позняки ее пришлось продолжить, чтобы обеспечить нормальное транспортное сообщение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему улица Малоподвальная в Киеве так называется. На самом деле ее история уходит корнями вглубь веков и связана с древними укреплениями времен Ярослава Мудрого.