Кучма, але не президент: на честь кого назвали вулицю Кучмин Яр і де вона знаходиться

За понад століття вона пройшла шлях від сільської околиці до важливої міської вулиці

У самому серці Солом'янського району Києва простягається одна з найцікавіших з історичного погляду вулиць — Кучмин Яр. Вона не лише з'єднує різні частини району, а й несе в собі унікальну історичну спадщину, що охоплює понад століття розвитку столиці.

Вулиця Кучмин Яр втілює типову для багатьох київських вулиць історію: від сільської околиці до повноцінної міської артерії.

Географія та транспортне сполучення

Вулиця Кучмин Яр протяжністю близько 1075 метрів з'єднує площу Петра Кривоноса з Роздільною вулицею. До неї прилягають важливі транспортні артерії: вулиці Мокра, Локомотивна, Івана Неходи, а також провулки Кудряшова та Кучмин Яр і вулиця Людмили Проценко.

Зручне розташування поблизу станції метро "Вокзальна" та регулярне автобусне і тролейбусне сполучення роблять цю вулицю однією з найдоступніших у районі. Це особливо важливо для мешканців, адже вулиця знаходиться в густонаселеній частині міста.

Коли виникла вулиця

Історія вулиці розпочалася наприкінці XIX століття. У 1899 році територія була відома як "провулок Кучмин Яр" або "1-й Кучменний провулок" — назва, що походила від історичної місцевості, де переважно проживали сільськогосподарські працівники.

Епоха перейменувань

Перша значна зміна назви відбулася у 1926 році, коли вулицю перейменували на честь робітника залізничних майстерень Маркелова, який загинув під час трагічних подій Січневого заколоту 1918 року. "Провулок Маркелова" — так називалася вулиця протягом десятиліть радянської доби.

У 1955 році відбулася чергова зміна назви: вулиця стала Краснодонською — на честь міста Краснодон (нині Сорокине у Луганській області). Ця назва існувала аж до 2017 року, коли в рамках політики декомунізації вулиця повернула собі історичну назву "Кучмин Яр".

Кучмин Яр як історична місцевість

Сама місцевість Кучмин Яр має глибокі історичні корені. Назва "Кучмин Яр" походить від прізвища першого поселенця цієї місцевості, Григорія Кучми, який оселився тут у першій половині XIX століття. Зокрема, дослідники зазначають, що цей яр (овраг) був пов'язаний з сім'єю Кучменків, які отримали земельні наділи у цій місцевості в 1873 році. Назва фіксувалась у довідниках вже з кінця XIX — початку XX століття, а сама місцевість була колишнім хутором, який з часом став частиною міста Києва.

Солом’янський парк на території Кучминого Яру

Формування робітничих селищ у цьому районі тісно пов'язане із загальним розвитком промисловості Києва у середині XX століття. Близькість до залізничного вузла та промислових підприємств зробила Кучмин Яр привабливим місцем для проживання робітників і їхніх родин.

Сьогодні вулиця Кучмин Яр є живим свідком історичних трансформацій Києва. Повернення історичної назви у 2017 році стало символічним актом збереження культурної пам'яті та поваги до місцевих традицій.

