В современном Киеве история часто сохраняется не только в памятниках археологии или музеях, но и просто в названиях улиц. Примером этого являются улица Скифская и Сарматский переулок — топонимы, связывающие столицу с глубоким древним прошлым украинских земель.

Эти названия становятся своеобразными "живыми" памятниками — они напоминают жителям и гостям столицы о том, что Киев имеет глубокие исторические корни, связанные со скифским и сарматским наследием, которые оказали значительное влияние на формирование культуры и истории территории Украины.

Скифская улица: символ древней культуры

Улица Скифская возникла в первой половине 2010-х годов и первоначально называлась Межевой. Современное название связано с артефактами скифской культуры, найденными неподалеку в районе Жуляны. Скифы – известный кочевой народ V–IV веков до нашей эры, оставивший глубокий след в культуре и археологии Украины. История скифов тесно переплетается с территорией Киева и окрестностей, а современная топонимика напоминает киевлянам об этом великом прошлом.

Скифская улица расположена рядом с Вишневой улицей и Ивана Билыка, гармонично вписываясь в городское пространство как символ исторического наследия.

Сарматский переулок: эхо кочевых народов

Сарматский переулок также расположен в Соломенском районе Киева, в местности Жуляны. Он возник в конце 2010-х годов и раньше имел проектное название "Проектный 12977". Переулок тянется от улицы Сергея Высоцкого до конца застройки района.

Название переулка произошло от сарматов — кочевого ираноязычного народа, родственного со скифами, проживавшими на территории современной Украины и прилегающих земель в пределах нашей эры. В III веке нашей эры сарматы вытеснили скифов из Причерноморья. Само слово "сармат" происходит от иранского термина "саоромант", что означает "подпоясанный мечом". Украинская шляхта и казаки считали себя потомками сарматов, поэтому это название имеет глубокое историческое и символическое значение.

Переулок находится в зоне удобного транспортного сообщения — ближайшей станцией метро является "Ипподром", а также рядом расположена железнодорожная станция Киев-Волынский.

Исторический контекст в современной топонимике Киева

Обе улицы — Скифская и Сарматский переулок — отражают историю Киева, воплощая в себе многовековое прошлое региона. Названия этих топонимов воспроизводят почитание древних культур, сформировавших исторический ландшафт украинских земель.

Современная политика в сфере городских названий в Киеве направлена на сохранение национальной идентичности и уважения исторического достояния, что особенно актуально в контексте недавних дерусификационных изменений.

