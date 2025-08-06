Двести лет назад здесь не было бизнес-центров: почему эту киевскую улицу назвали Деловой
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Оказывается, все началось с военного двора, казачьих полков и артиллерии
Среди сотен киевских улиц одна из особо интригующим названием — Деловая. На первый взгляд может показаться, что она связана с бизнесом или коммерцией, но на самом деле за этим названием скрывается увлекательная история.
Почти в центре Киева между Голосеевским и Печерским районами простирается эта улица с красноречивым названием. "Телеграф" выяснил, почему она так называется.
От артиллерийского двора до современной улицы
Происхождение названия улицы уходит в 30-е годы XIX века и непосредственно связано с Артиллерийским деловым двором — важным военно-хозяйственным объектом тогдашнего Киева. Этот двор занимал стратегическую территорию между современными улицами Деловой, Василия Тютюнника и Ивана Федорова, служа базой с казармами и служебными зданиями для нужд армии.
Улица пролегает от улицы Василия Тютюнника до перекрестка с улицами Короленковской и Казимира Малевича, располагаясь в живописной местности Новая Застройка.
Политические веяния через названия
Судьба улицы отражает сложные повороты украинской истории XX века. С 1919 года она носила имя Леонарда Бочковского — выдающегося украинского общественного деятеля, что символизировало стремление к национальному возрождению.
Однако в 1938 году советская власть переименовала ее в честь Георгия Димитрова — болгарского коммунистического лидера и деятеля Коминтерна. Это переименование отражало идеологические приоритеты того времени. Справедливость была восстановлена в 2014-2015 годах, когда часть улицы вернула свое аутентичное историческое название — Деловая, что стало частью общеукраинского процесса декоммунизации.
Козацкое наследие в камне
Особенно интересна военная история начала улицы. Здесь размещались казармы 1-го конного полка Свободной Украины, который героически воевал за Украинскую Центральную Раду в переломные 1917-1918 годы.
Дом №1, спроектированный талантливым архитектором Александром Кривошеевым в 1896 году, был настоящим центром казацкой жизни. В нем размещались козацкая сотня, арсенал и полевая пекарня. К сожалению, это историческое здание было снесено в 2007 году, что стало невосполнимой утратой для архитектурного наследия города. Соседний дом №3, возведенный в 1898 году и позже расширенный, также служил потребностям козацких сотен, сохраняя традиции украинской военной жизни.
Сегодня улица Деловая сохраняет важное транспортное значение для столицы. Поблизости расположена станция метро "Олимпийская", что обеспечивает удобный доступ для жителей и гостей Киева. По территории также проходят автобусные и троллейбусные маршруты, поддерживающие активное городское движение.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве есть целая "триада" вдохновляющих улиц. Где они находятся и как называются.