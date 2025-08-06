Двести лет назад здесь не было бизнес-центров: почему эту киевскую улицу назвали Деловой

Оказывается, все началось с военного двора, казачьих полков и артиллерии

Среди сотен киевских улиц одна из особо интригующим названием — Деловая. На первый взгляд может показаться, что она связана с бизнесом или коммерцией, но на самом деле за этим названием скрывается увлекательная история.

Почти в центре Киева между Голосеевским и Печерским районами простирается эта улица с красноречивым названием. "Телеграф" выяснил, почему она так называется.

От артиллерийского двора до современной улицы

Происхождение названия улицы уходит в 30-е годы XIX века и непосредственно связано с Артиллерийским деловым двором — важным военно-хозяйственным объектом тогдашнего Киева. Этот двор занимал стратегическую территорию между современными улицами Деловой, Василия Тютюнника и Ивана Федорова, служа базой с казармами и служебными зданиями для нужд армии.

Улица пролегает от улицы Василия Тютюнника до перекрестка с улицами Короленковской и Казимира Малевича, располагаясь в живописной местности Новая Застройка.

Ул. Деловая на перекрестке с Большой Васильковской

Политические веяния через названия

Судьба улицы отражает сложные повороты украинской истории XX века. С 1919 года она носила имя Леонарда Бочковского — выдающегося украинского общественного деятеля, что символизировало стремление к национальному возрождению.

Однако в 1938 году советская власть переименовала ее в честь Георгия Димитрова — болгарского коммунистического лидера и деятеля Коминтерна. Это переименование отражало идеологические приоритеты того времени. Справедливость была восстановлена в 2014-2015 годах, когда часть улицы вернула свое аутентичное историческое название — Деловая, что стало частью общеукраинского процесса декоммунизации.

Козацкое наследие в камне

Особенно интересна военная история начала улицы. Здесь размещались казармы 1-го конного полка Свободной Украины, который героически воевал за Украинскую Центральную Раду в переломные 1917-1918 годы.

Дом №1, спроектированный талантливым архитектором Александром Кривошеевым в 1896 году, был настоящим центром казацкой жизни. В нем размещались козацкая сотня, арсенал и полевая пекарня. К сожалению, это историческое здание было снесено в 2007 году, что стало невосполнимой утратой для архитектурного наследия города. Соседний дом №3, возведенный в 1898 году и позже расширенный, также служил потребностям козацких сотен, сохраняя традиции украинской военной жизни.

Дом №3 на ул. Деловой

Сегодня улица Деловая сохраняет важное транспортное значение для столицы. Поблизости расположена станция метро "Олимпийская", что обеспечивает удобный доступ для жителей и гостей Киева. По территории также проходят автобусные и троллейбусные маршруты, поддерживающие активное городское движение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве есть целая "триада" вдохновляющих улиц. Где они находятся и как называются.