Прекратите удивляться на русском: как сказать "ничего себе" на украинском правильно (видео)

Украинский язык богат выражением эмоций

Украинцы часто используют кальку из русского вместо собственных эмоциональных выражений. Так случилось и с выражением удивления — "ничего себе". Это словосочетание на украинском можно сказать одним словом, более того — обогатить свой язык интересными выражениями.

Какие украинские соответствия рассказал тренер по технике вещания Адам Диденко в соцсети "ТикТок". Среди предложенных им вариантов слова и возгласы: "овва", "отакої", "йой", "нівроку", "нічогенько", "ого", "ого-го", "дивина", "ти ба", "оце так", "треба ж оце", "ну і даєш".

Отметим, что некоторые изречения имеют и другое значение. Например "ни в году" также может означать "так, как надо" или же "чтобы не сглазить". Его украинцы могут помнить из строк Тараса Шевченко:

"Я не нездужаю, нівроку,

А щось такеє бачить око,

І серце жде чогось."

Как сказать на украинском "ничего себе": примеры применения

"Телеграф" добрал примеры применения нескольких высказываний на определение удивления на украинском. Используя соответствия, можно сделать язык благозвучнее и ярче.

Він пробіг марафон, а на фініші — треба ж оце стоїть вся команда.

На дереві сидів птах, а під ним — ти ба маленьке гніздечко.

Ти бачив, як швидко він закінчив роботу, овва!

Ого! Скільки людей прийшло на свято!

І монети старовинні тут є. І навіть таріль карбована… Йой, яка незвичайна знахідка!

