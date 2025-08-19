Удалось не с первой попытки: неподалеку от Днепра сфотографировали редкую птицу-рыболова

Уникальные кадры с яркой птичкой

В Диевских плавнях, недалеко от Днепра, удалось зафиксировать пестрого гостя – редкую птицу зимородка. Эта небольшая, но очень ловкая птица стала героем уникальной фотосъемки, которая в течение нескольких дней требовала терпения и мастерства от наблюдателей.

На кадрах, которыми поделился Юрий Мухин, птицу сфотографировали, обустроить специальную "присадку" для съемки. Предыдущие попытки были не слишком удачными – малыш садился только на мгновение.

Что это за птица

Зимородок (лат. Alcedo atthis), или голубой зимородок, — это небольшая птица из семейства зимородковых, чуть больше воробья. У него яркое голубовато-зеленое оперение сверху и рыжевато-оранжевое снизу. Характерной особенностью является длинный прямой клюв и короткие крылья с хвостом. Самцы и самки обычно схожи, но у самок нижняя челюсть окрашена в оранжевый цвет.

Эта птица – искусный рыбак: способна зависать над водой, развивать скорость до 80 км/ч, и нырять, чтобы мгновенно схватить рыбку – основной компонент ее рациона. Зимородок охотится на рыбу, водных насекомых и других водных беспозвоночных, часто с воздуха. Ежедневно зимородок может съедать 10-12 рыбок, а во время кормления птенцов — до 60-70 штук.

Рыбалочка. Фото: Юрий Мухин

Зимородок живет у чистых пресных водоемов с обрывистыми берегами, где роет норы для гнездования. Это достаточно осторожная и "одинокая" птица, но в брачный период образует моногамные пары. Продолжительность жизни зимородка составляет около 15 лет, а максимальная зарегистрированная – 21 год. Молодые птицы часто погибают из-за сложностей первых полетов.

Рыбалочка. Фото: Юрий Мухин

В Украине эта птица является редким гнездовым и перелетным видом. Она символизирует чистоту природы и стала принципиальным индикатором состояния акваэкосистем. Зимородок охраняется Бернской конвенцией и Директивой ЕС о защите диких птиц, а также занесен в Красную книгу в некоторых регионах.

Рыбалочка. Фото: Юрий Мухин

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине заметили необычную птицу. У нее странный рацион, а похожа она на попугая.