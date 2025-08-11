В Украине появился редкий вид воробьев из Красной книги: в каких городах их можно встретить

Эта птица уже не экзотика, но все еще не распространяется массово

В Украине поселился новый третий вид воробьев. Эти птицы занесены в Красную книгу. В отличие от домашнего воробья черногрудый имеет белые щеки и черные пятна по бокам туловища.

Откуда в Украине появилась эта птица и где живет, "Телеграфу" рассказал орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин.

По его словам, это более южный вид, попал в нашу страну со стороны Румынии через Одесскую область, а затем стал распространяться дальше. Черногрудых воробьев уже видели на Запорожье. Это не массовый вид, он распространяется вдоль Черного и Азовского морей.

"Так что это пока для нас, если не экзотика, то очень регионально, и он очень спорадически гнездится. Он пошел не вдоль Днепра, а вдоль Черного и Азовского морей. Вдоль Днепра пока нет. На север он пока не идет особо", — объясняет специалист.

Орнитолог говорит, что даже в Запорожье черногрудый воробей не селится в областном центре. Он выбирает южные места на берегу моря, например, Мелитопольский и Бердянский районы.

