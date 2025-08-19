Вдалося не з першої спроби: неподалік Дніпра сфотографували рідкісного птаха-риболова

Унікальні кадри з яскравою пташкою

У Діівських плавнях, що неподалік Дніпра, вдалося зафіксувати строкатого гостя – рідкісного птаха рибалочку. Цей невеликий, але надзвичайно спритний птах став героєм унікальної фотозйомки, яка протягом кількох днів вимагала терпіння та майстерності від спостерігачів.

На кадрах, якими поділився Юрій Мухін, пташку сфотографували, облаштувати спеціальну "присаду" для зйомки. Попередні спроби були не надто вдалими – малюк сідав лише на мить.

Що це за птах

Рибалочка (лат. Alcedo atthis), або звичайний рибалочка, — це невеликий птах із родини рибалочкових, трохи більший за горобця. Він має яскраве блакитно-зелене оперення зверху та рудувато-оранжеве знизу. Характерною особливістю є довгий прямий дзьоб і короткі крила з хвостом. Самці та самки зазвичай схожі, але у самок нижня щелепа пофарбована в оранжевий колір.

Цей птах є вправним рибалкою: здатен зависати над водою, розвивати швидкість до 80 км/год, і пірнати, щоб миттєво схопити рибку — основний компонент його раціону. Він полює за рибою, водними комахами та іншими водними безхребетними, часто з повітря. Щодня рибалочка може з'їдати 10-12 рибок, а під час годування пташенят — до 60-70 штук.

Рибалочка. Фото: Юрій Мухін

Рибалочка живе біля чистих прісних водойм з обривистими берегами, де риє нори для гніздування. Він досить обережний і самотній птах, але в шлюбний період утворює моногамні пари. Тривалість життя рибалочки становить близько 15 років, а максимальна зареєстрована — 21 рік. Молоді птахи часто гинуть через складнощі перших польотів.

Рибалочка. Фото: Юрій Мухін

В Україні цей птах є рідкісним гніздовим і перелітним видом. Він символізує чистоту природи й є важливим індикатором стану водних екосистем. Рибалочка охороняється Бернською конвенцією та Директивою ЄС про захист диких птахів, а також занесений до Червоної книги в деяких регіонах.

Рибалочка. Фото: Юрій Мухін

