Собираются в стаи и атакуют. Какие птицы в Украине держат в страхе даже хищников

Они нападают даже не тех, кто на больше их

Взаимодействие хищников и птиц в природе достаточно интересно, особенно если рассматривать ворон. Ведь именно они могут нападать на птиц, которые гораздо больше их и иногда даже на гнезда.

Об этом "Телеграфу" рассказал орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин. По его словам, вороны нападают не на всех хищных птиц, чаще они выбирают молодых особей.

"Вороны серые, если видят хищника, и их много, они начинают атаковать. Даже того же орлана-белохвоста", — говорит орнитолог.

Вороны просто летают за молодым орланом и истощают его, заставляя сесть на дерево или землю. Но так они поступают не со всеми, например, за сапсаном вороны не будут так гоняться.

Вороная серая

Костюшин говорит, что когда они вынудили добычу сесть, нападают. Иногда это случается даже с довольно большими птицами, но в основном молодыми. Стаи ворон достаточно агрессивны и нападают вместе, но не на всех. Есть такие хищники, которых они обходят стороной, например, ястребы. В большинстве своем это те, кто могут дать отпор.

Орнитолог объясняет, что вообще тема взаимодействия ворон и хищников достаточно интересна и многогранна. Ведь часто они атакуют именно стаями и определенные виды птиц. Они умны и не будут разворовывать гнезда в закрытых колониях голубей и т.д. Однако случаи, когда вороны нападали на гнездах на деревьях, встречались.

Ворона черная

"Большая концентрация ворон — это не только санитарная опасность в Украине, но и определенное влияние на популяцию других птиц", — говорит Костюшин.

Он добавляет, что часто от ворон страдают дрозды и некоторые маленькие птицы. Это может затрагивать даже голубей в редких случаях.

