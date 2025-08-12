Под Одессой спасли редкую крупную птицу из Красной книги Украины (видео)

Сейчас уникальный пернатый проходит лечение в Одесском зоопарке с целью возможного дальнейшего возвращения в природную среду

11 августа 2025 года государственный инспектор по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа спас уникальную птицу — розового пеликана, занесенного в Красную книгу Украины. Его нашли в не очень хорошем состоянии с поврежденным крылом вблизи села Бурлачья Балка Одесского района.

После спасения, как сообщили в инспекции, пернатого пациента немедленно доставили в одесский зоопарк. Там птица проходит интенсивное лечение и реабилитацию с целью возвращения в природную среду. Первые дни критически важны — птице нужна специализированная ветеринарная помощь и постоянный уход.

Спасенный пеликан. Видео: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Хотя розовый пеликан распространен на огромных территориях от Западной Африки до Южной Азии, в Украине он сезонный мигрант. Вид попал в Красную книгу из-за угрожающего сокращения численности, вызванного потерей природных сред обитания и антропогенным давлением.

Уникальный житель водоемов

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) – настоящий гигант среди водоплавающих птиц. Эти удивительные создания весят 10-12 килограммов, а размах их крыльев достигает почти двух метров. Взрослые пеликаны поражают своими элегантными белоснежными перьями с нежным розовым оттенком, который контрастирует с черными маховыми перьями на крыльях.

Наиболее выразительной особенностью вида является массивный клюв длиной до 47 сантиметров у самцов, оснащенный вместительным горловым мешком — природной "сеткой" для ловли рыбы. Это уникальное устройство позволяет птицам захватывать значительное количество добычи за один раз.

Социальная жизнь колонии

В природе розовые пеликаны ведут коллективный образ жизни, селясь по большим колониям на заболоченных территориях, побережьях озер и лиманов. Эти социальные птицы демонстрируют удивительную слаженность: вместе гнездятся, совместно охотятся и заботятся о потомстве.

В отличие от многих водоплавающих птиц, розовый пеликан не умеет нырять. Вместо этого он использует уникальную технику охоты, зачерпывая рыбу клювом из мелководья. Особенно впечатляющими являются коллективные охотничьи экспедиции, когда пеликаны формируют полукольца, загоняя косяки рыбы на мель. Иногда к этой операции присоединяются бакланы, подгоняющие добычу сверху.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где отдыхают краснокнижные пеликаны в Украине. К сожалению, численность их уменьшается из-за потери мест гнездования, беспокойства со стороны людей и уничтожения птиц хищниками.