В украинские города залетают опасные пернатые хищники: орнитолог назвал причину

В украинских городах можно заметить хищных птиц — ястребов. Из тихой природы в шумные мегаполисы они залетают, чтобы найти себе пищу.

Об этом "Телеграфу" сказал орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин.

По его словам, ястребы гнездятся на деревьях. Они могут гнездиться вокруг городов или сел на деревьях, если их не тревожат. Но за пропитанием они летают в город.

Раньше зимой на фермах валялось много зерна и была куча голубей. Сейчас такого нет, ведь больше контроля за фермами. И ты приезжаешь и видишь зимой — два, три, четыре больших ястреба, которые охотятся на этих голубей. Вот вам кормовая база, созданная человеком — она привлекает хищных птиц, – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что не все, но часть хищных птиц также пристраивается к организованному ландшафту.

При этом Костюшин говорит, что на популяцию, например, голубей, ястребы не влияют в городах.

Какого-то существенного влияния на численность воробьев или голубей они не имеют, – подытожил собеседник.

Справка: Ястреб — хищная птица семейства ястребиных отряда ястребообразных. Она встречается почти на всех континентах. Этих птиц можно обитают, в том числе, в горах, редколесье, джунглях, саваннах. Ястребы относятся к хищным птицам с длиной туловища до 72 см и массой до 1,5 кг. Самым большим из них является ястреб-тетеревятник, самый маленький — перепелятник с размером туловища до 32 см и массой до 115 г.

Этот хищник имеет отличное зрение, которое лучше человеческого в 8 раз. Глаза у ястребов по-особенному расположены: они находятся не сбоку, а повернуты вперед. Благодаря этому, птица может хорошо видеть. У них хорошо развит слух, но запахи они различают слабо. Ноги у ястреба сильные, на пальцах имеются длинные загнутые длинные когти. При охоте он выбрасывает их вперёд и хватает жертву.

Как выглядит ястреб. Фото: Википедия

