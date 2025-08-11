В Украине заметили необычную птицу: имеет странный рацион и похожа на попугая

Не все украинцы знают, что в нашей стране встречаются такие яркие и красивые пернатые

На Полтавщине заметили птенца редкого вида, похожего на попугая, – пчелоедку обыкновенную или щурку европейскую. На латыни эта птица называется Merops apiaster Linnaeus.

По неизвестной причине птенец сидел в одиночестве на дороге. Соответствующие фото опубликовали в Facebook-сообществе "Птахи України".

"9.08.2025 года Полтавская область. Очень хочется, чтобы эта маленькая пчелоедка была жива и в безопасности. Вчера вечером сидел обессиленный малыш на дороге. Посидел, отдохнул и смог сесть на ветку напротив утеса. Надеюсь, что родители найдутся и докормят", – говорится в сообщении.

Что известно о пчелоедке обыкновенной

Не трудно догадаться, что этот вид получил свое название из-за пищевых предпочтений – пчелоедки питаются пчелами, осами, шмелями, летающими жуками, стрекозами и цикадами. Свою добычу ловят на лету и умудряются избежать при этом укуса.

Второе название – щурка, птице дали из-за благозвучного и характерного пения, в котором четко можно различить слог "щур".

Пчелоедки имеют очень яркую и характерную окраску, в которой можно найти большую часть цветовой палитры. Здесь и каштаново-рыжий, и желтый разных оттенков, и смесь зеленого с синим и голубым. У молодой птицы преобладают зеленые оттенки, которые с возрастом заменяют желтый и каштаново-рыжий.

Щурка не относится к малюткам – особи в среднем весят около 60 г, имеют длину тела 27-29 см, а размах крыльев – 44-49 см.

Вид обитает в Евразии и Африке. В Украине гнездится по всей территории, за исключением гор, однако осенью улетает в более теплые края. Численность Merops apiaster Linnaeus в Европе оценивается в 480-1000 тысяч пар, а в Украине — 25-45 тысяч пар.

Пчелоедки обычно гнездятся колониями, которые насчитывают от нескольких пар до нескольких сотен пар. Гнезда устраивают в норах, которые роют в высоких обрывах.

Примечательно, что родители насиживают яйца поочередно, а строить гнездо и выкармливать птенцов им помогают птенцы из предыдущего выводка.

В 2020 году экологи в Украине начали бить тревогу, поскольку пчеловоды массово уничтожали щурок. Внимание на это обратила Госэкоинспекция. И хотя этот вид не внесен в Красную книгу, за убийство пчелоедки можно заплатить штраф в размере 1350 грн.

Напомним, взаимодействие хищников и птиц в природе достаточно интересно, особенно если рассматривать ворон. Ведь именно они могут нападать на птиц, которые гораздо больше их и иногда даже на гнезда.