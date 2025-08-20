Украина "по горло" в долгах, но это не главная проблема: финансист о реальной угрозе экономике

Перед государством сейчас стоят самые важные вызовы

Государственный долг Украины приближается к отметке 100% от валового внутреннего продукта. Такого уровня задолженности у страны еще никогда не было за всю свою историю, и цифры действительно настораживают.

В то же время некоторые эксперты отмечают, что сейчас есть проблемы важнее статуса банкрота. В частности, об этом в комментарии "Телеграфу" сказал Дмитрий Алексиенко, вице-президент ICC Ukraine по налогообложению, учету и аудиту.

Действительно ли Украина – банкрот?

Эксперт категорически отрицает, что Украина стала банкротом. По его словам, долг действительно составляет около 100% ВВП, но называть государство банкротом неуместно.

"Банкрот — это тот, кто не может обслуживать свои долги, а у нас такой проблемы нет", — объясняет экономист. Золотовалютные резервы защищают страну от банкротства в ближайшее время.

Главная проблема — не банкротство

Впрочем, по словам эксперта, сумма обслуживания госдолга ежегодно растет и составляет миллиарды долларов из бюджета. Такие огромные выплаты могут сделать невозможным эффективное восстановление страны после войны.

"Особенно ввиду экспортно-импортного баланса, где импорт в два раза преобладает экспорт, фактически мы не зарабатываем, чтобы обеспечивать страну и возвращать долги. В настоящее время основной источник доходов — это иностранная помощь" Дмитрий Алексеенко.

Что нужно делать уже сейчас

Министерству финансов, по словам эксперта, следует срочно пересмотреть долговую политику. Алексеенко советует уменьшать кредитные выплаты, пересматривать условия дорогих кредитов и снижать долговую нагрузку, отказаться от слишком больших процентов.

Самой главной задачей Алексеенко называет структурные реформы. "Нам нужны структурные изменения в экономической, налоговой и монетарной политике, чтобы стимулировать развитие предпринимательской деятельности, которая в последние годы откровенно приходит в упадок и не только из-за войны", — подчеркивает эксперт. Без развития бизнеса государство не сможет самостоятельно зарабатывать на обслуживание долгов и возобновлении после войны.

