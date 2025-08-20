Наши внуки родятся должниками? Госдолг достиг 100% ВВП, что можно с этим сделать

Госдолг Украины достиг 100% ВВП. "Телеграф" выяснял, банкротство ли это и что мы оставим внукам, кроме долгов

Украинский парламентарий Михаил Цымбалюк заявил, что государственный долг Украины достиг отметки в 100% от валового внутреннего продукта. По его словам, такого показателя у страны никогда не было, и это означает экономическое банкротство государства.

"Телеграф" выяснял, действительно ли Украина превратилась в страну-банкрота и что думают об этом ведущие экономические эксперты.

Мы в долгах по горло

"100% ВВП Украины сейчас — это долги. Такого никогда не было. По экономическим показателям — мы банкроты", — заявил народный депутат Михаил Цымбалюк. В то же время, политик отметил, что правительство можно критиковать, но государство выполняет все социальные выплаты благодаря работе экономики.

Однако эксперты не спешат ставить крест на украинской экономике. Они объясняют ситуацию совсем по-другому.

Сумма государственного долга Украины в 2025 году

Давайте разберемся — кому и сколько мы должны (условно)

Олег Гетман, эксперт по экономике и координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, опровергает панические настроения нардепа.

"Государственный долг и в мирное время был у нас 70-80 процентов от ВВП, и мы всегда брали кредиты. В лучшие времена у нас госдолг был 65% от ВВП. А сейчас, в военное время, мы набираем кредиты" сказал Олег Гетман

По словам эксперта, часть пособия (около 40 миллиардов долларов в год) поступает безвозвратно, а кредиты берутся под очень низкие проценты с возвратом через 20 лет.

Олег Гетман

Действительно ли госдолг в 100% — это катастрофа

Госдолг Украины с 2009 по 2025 год

Гетман приводит примеры других стран, которые имеют гораздо большую долговую нагрузку: "Но никакой катастрофы в этом нет — у многих стран мира есть долг более 100%. Япония, например, 250%, Греция — 150%, Франция, Италия, Великобритания также имеют более 100%".

Ключевым фактором эксперт называет низкие проценты по кредитам. Он подчеркивает, что такая ситуация с ВВП сложилась из-за войны с агрессором, который в 10 раз больше Украины.

На что мы тратим деньги и кто нам их дает

"Нам просто необходимо было брать деньги где угодно, чтобы вооружить армию. Все налоги мы тратили на вооружение, а за счет международной помощи финансировали нашу "социалку"", — объясняет Гетман военные расходы.

По его оценке, украинская экономика чувствует себя лучше российской из-за серьезных проблем РФ с ценой на нефть и структурными проблемами.

Есть идея, что есть проблемы поважнее

Дмитрий Алексиенко, вице-президент ICC Ukraine по налогообложению, учету и аудиту, отрицает статус банкрота:

"Ситуация с долговой нагрузкой действительно сложная. Сейчас государственный долг Украины составляет примерно 100% ВВП, но говорить, что мы страна-банкрот — неуместно и непрофессионально. Банкрот — это тот, кто не может обслуживать свои долги, а у нас такой проблемы нет". говорит Дмитрий Алексеенко.

Эксперт обращает внимание на рекордные золотовалютные резервы, которые оградят страну от банкротства в ближайшее время.

Главная угроза сейчас — не банкротство! А что тогда?

Размер совокупного госдолга по ВВП Украины

Алексиенко признает, что проблема серьезная. "Впрочем, ситуация с долгом действительно пугает, ведь сумма его обслуживания с каждым годом только растет, это миллиарды долларов в год из бюджета. Такие долговые выплаты сделают невозможным эффективное послевоенное восстановление страны".

"Особенно ввиду экспортно-импортного баланса, где импорт в два раза преобладает экспорт, фактически мы не зарабатываем, чтобы обеспечивать страну и возвращать долги. В настоящее время основной источник доходов — это иностранная помощь", — резюмирует Алексеенко.

Дмитрий Алексеенко

Какие изменения нужны уже сейчас

"Министерству финансов уже сейчас нужно пересматривать долговую политику, чтобы уменьшать кредитные выплаты, пересматривать условия дорогостоящих кредитов и пытаться уменьшить долговую нагрузку", — советует Алексеенко.

Он упоминает пример ВВП-вариантов, когда государство отказалось платить слишком высокие проценты.

Выход есть — и вот какой (он не всем понравится)

Самой главной задачей эксперт называет кардинальные изменения: "Нам нужны структурные изменения в экономической, налоговой и монетарной политике, чтобы стимулировать развитие предпринимательской деятельности, которая в последние годы откровенно приходит в упадок и не только из-за войны".

По его словам, без развития бизнеса страна не сможет самостоятельно зарабатывать на обслуживание долгов и возобновлении после войны.

Напомним, "Телеграф" писал, что Россия платит безумную цену за личные амбиции Путина. Россия потеряла большинство рынков сбыта нефти и газа в Европе, а вынуждена продавать энергоносители Китая и Индии со значительными скидками.