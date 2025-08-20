Україна "по горло" в боргах, та це не головна проблема: фінансист про реальну загрозу економіці

Перед державою зараз стоять найважливіші виклики

Державний борг України наближається до позначки у 100% від валового внутрішнього продукту. Такого рівня заборгованості країна ще ніколи не мала за всю свою історію, і цифри дійсно насторожують.

Водночас деякі експерти наголошують, що зараз є проблеми важливіші за статус банкрута. Зокрема, про це у коментарі "Телеграфу" сказав Дмитро Олексієнко, віцепрезидент ICC Ukraine з оподаткування, обліку та аудиту.

Чи дійсно Україна — банкрут?

Експерт категорично заперечує, що Україна стала банкрутом. За його словами, борг дійсно становить близько 100% ВВП, але називати державу банкрутом недоречно.

"Банкрут — це той, хто не може обслуговувати свої борги, а у нас такої проблеми нема", — пояснює економіст. Золотовалютні резерви захищають країну від банкрутства найближчим часом.

Головна проблема — не банкрутство

Втім, за словами експерта, сума обслуговування держборгу щороку зростає і становить мільярди доларів з бюджету. Такі величезні виплати можуть унеможливити ефективне відновлення країни після війни.

"Особливо зважаючи на експортно-імпортний баланс, де імпорт у два рази переважає експорт, фактично ми не заробляємо, щоб забезпечувати країну і повертати борги. Наразі основне джерело доходів — це іноземна допомога" Дмитро Олексієнко.

Що треба робити вже зараз

Міністерству фінансів, за словами експерта, потрібно терміново переглянути боргову політику. Олексієнко радить зменшувати кредитні виплати, переглядати умови дорогих кредитів та знижувати боргове навантаження, відмовитись від сплати занадто великих відсотків.

Найголовнішим завданням Олексієнко називає структурні реформи. "Нам потрібні структурні зміни в економічній, податковій та монетарній політиці, щоб стимулювати розвиток підприємницької діяльності, яка останні роки відверто занепадає і не лише через війну", — підкреслює експерт. Без розвитку бізнесу держава не зможе самостійно заробляти на обслуговування боргів та відновлення після війни.

