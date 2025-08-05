Стратегия развития ипотеки от НБУ: топ-5 пять выгод для рядовых украинцев

Конечный потребитель получит главное – удешевление услуги

Вводимая Нацбанком Украины Стратегия развития ипотечного рынка Украины до середины 2027 года должна минимизировать риски, связанные с приобретением недвижимости рядовыми гражданами, которое до сих пор осуществлялось через программу доступного кредитования жилья "єОселя".

В комментарии "Телеграфу" начальник управления развития продуктов департамента розничного банкинга "Укргазбанка" Виталий Годун перечислил пять ключевых проблем, которые должна устранить Стртегия.

Больше об этом читайте в публикации: "Реформа "єОсели", военное страхование жилья и прочее. Как НБУ меняет рынок ипотеки в Украине".

Так, по его словам:

Более прозрачные условия кредитования и защита прав заемщиков будут способствовать повышению доверия к банковскому сектору в целом, уменьшая вероятность судебных исков и негативного резонанса. Благодаря введению страхования военных рисков, банки получат дополнительный механизм защиты от потерь, связанных с повреждением или уничтожением залога через военные действия. Усовершенствование законодательства по регулированию строительства и повышению прозрачности продаж недвижимости минимизирует риски, связанные с недобросовестными застройщиками и недостроями. Обновление процедур урегулирования проблемной задолженности и имплементация европейских стандартов позволит банкам быстрее и эффективно работать с проблемными активами, сокращая сроки их возврата и минимизируя потери. Использование инструментов секьюритизации и облигаций с покрытием позволит банкам диверсифицировать риски и привлекать долгосрочное финансирование, что повысит стабильность финансовой системы.

Он пояснил, что при снижении собственных рисков банки смогут уменьшать стоимость кредитов для потребителя (реальные процентные ставки), а более прозрачная работа застройщиков и целевое использование средств не позволят злоупотреблениям и проблемам со строительством жилья.

"Уменьшение рисков для банков благодаря страхованию военных рисков и лучшему урегулированию проблемной задолженности может позволить банкам снизить требования к минимальному взносу. Однако реализация Стратегии не будет стимулировать увеличение сроков кредитования, поскольку действующие программы ипотечного кредитования, как правило, уже предусматривают возможность получить кредит сроком на 20 лет", — добавил Годун.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что перестройка будет продолжаться в ближайшие несколько лет, и отдельные изменения произойдут уже в 2025-м, причем по ключевой государственной программе "єОселя".