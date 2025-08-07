Шаг скоро заменит копейку, но депутаты тянут с голосованием. Глава НБУ дал прогноз

В 1992 году была отчеканена пробная партия шагов, но по политическим причинам они не попали в обращение

Замена копеек на шаги давно обсуждается, однако Верховная Рада пока медлит с этим решением. Команда Национального банка отрицательно воспринимает эту паузу.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава НБУ Андрей Пышный. Он убежден, что Украина обязана вернуть украинское историческое название разменной монете. Однако решение зависит от парламента и политической воли.

Почему замена копейки на шаг важна

Для меня это вопрос декоммунизации, деколонизации, это возвращение к своим истокам, к собственным историческим ценностям. Чем больше я этим занимаюсь и об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что у нас есть основание говорить, что денежная реформа 1996 окончательно не завершена. Ибо эта кучка мусора, которую оставила здесь Москва, объединяет нас с ней, Минском и Тирасполем. Потому что больше нигде нет копейки как разменной фракции национальной валюты. Они оставили ее здесь сознательно Андрей Пышный

По мнению Пышного, замена копеек на шаги актуальна даже, несмотря на планы изъять из обращения монеты номиналом 10 копеек. Однако монета номиналом 50 копеек еще будет оставаться в обращении, на нее есть спрос. Это означает, что часть монет нужно будет дочеканивать.

Монеты-"шаги", которые готовились к выпуску в 1992 году

В обращении находится почти 1 млрд. 400 млн. монет номиналом 50 копеек. Каждый год их приходится отчеканивать. Поскольку ВР не принимает решения о замене копеек на шаги, в этом году придется отчеканить 20 млн монет номиналом 50 копеек.

Но еще раз подчеркну — это решение не зависит от количества монет в обращении, их формы или материала. Оно прежде всего об уходе от российских финансовых традиций и возвращении к украинским терминам. Это шаг к окончательному украинскому языковому присутствию повсюду, где вращаются деньги. Реальная и действенная языковая деколонизация в финансовой сфере Глава НБУ

Почему Рада медлит с решением

По словам Пышного, трудно понять, почему Верховная Рада не принимает решения о замене. Нацбанк продолжит убеждать, что это необходимо.

На самом деле, трудно понять это. В Национальном банке команда очень тяжело воспринимает эту паузу. Надо поставить в этом вопросе точку и завершить денежную реформу. Сделать нашу денежную единицу абсолютно суверенной, независимой и никоим образом не родственной даже в малейших своих проявлениях с государством-агрессором. Я очень надеюсь, что рано или поздно это решение так или иначе произойдет. Мы будем работать и дальше на то, чтобы убеждать и адвокатировать Андрей Пышный

Глава НБУ подчеркнул, что никаких дополнительных расходов из государственного бюджета подобная замена не потребует. В какой-то момент будут ходить одновременно два вида разменной монеты – 50 копеек и 50 шагов. Возможно, предполагает он, Верховная Рада медлит из-за периода отпусков.

Когда может произойти замена копейки на шаг

Я надеюсь, что до следующей даты – 2 сентября 2026, когда мы будем праздновать 30-летие украинской гривны, мы сделаем ей такой подарок. И уберем окончательно этот московский след. Но очень надеюсь, что это произойдет еще в этом году Глава НБУ

Как рассказывал "Телеграф", Национальный банк Украины рассматривает возможность постепенного изъятия из наличного обращения монет номиналом 10 копеек с 1 октября 2025 года. В случае принятия соответствующего решения украинцы в магазинах будут платить больше.