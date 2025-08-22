МСЭКи разогнали, а коррупционные скандалы продолжаются. Ляшко объяснил проблему экспертных команд

Украинцев просят обращаться на "горячую" линию Минздрава по каждому факту коррупции

Представителям администраций "старых" МСЭКов запретили переходить во вновь создаваемые экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОПФЛ). Однако рядовые работники могли интегрироваться в определенные системы экспертных команд, и теперь их сотрясают коррупционные скандалы.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил, почему так происходит и работает ли реформа?

Больше об этом читайте в публикации: "Ляшко нашел виновного в коррупции в МСЭК: "Один винтик портит всю систему"".

Он напомнил, что система здравоохранения это, в первую очередь, система.

— И тут вопрос в том, что мы делаем определенные предохранители, но если в системе хоть один винтик работает не так, как надо, он негативно влияет на всю систему. При том, что в системе на 99% все могут работать правильно, — говорит министр.

По его мнению, если один человек попал "не туда", он нивелирует всю проделанную работу. И этот отрицательный 1% будет довольно быстро попадать в СМИ и о нем будут говорить. А положительные вещи (улучшилась доступность, сервисная ориентированность, четкая запись, человечное общение) обычно не коммуницируются.

— Но положительных отзывов много. Можно ли одним управленческим решением за полгода везде внедрить сервисную ориентированность системы? Нет. Потому у нас и есть сотрудничество с правоохранительным сектором, чтобы выявлять такие случаи и активно реагировать, — говорит чиновник.

Он попросил граждан обращаться на "горячую" линию Минздрава по каждому факту коррупции. Потому что звучит много обвинений в коррупции, что кому-то не дали желаемую группу инвалидности.

— На злоупотребления, конечно, нужно реагировать. Даже эта комиссия и пожаловавшийся человек не знают, что на основании обращения мы начали процесс [проверки]. Мы автоматически мониторим, видим, что происходит в системе установления оценки функциональности и количество жалоб. Это позволяет нам проработать и привлечь соответствующие органы, чтобы они присмотрелись к происходящему внутри, — подытожил Виктор Ляшко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как искусственный интеллект заменит медиков.