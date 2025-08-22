Рус

МСЕКи розігнали, а корупційні скандали тривають. Ляшко пояснив проблему експертних команд

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Правоохоронці продовжують затримувати нечистих на руку медиків
Правоохоронці продовжують затримувати нечистих на руку медиків. Фото suspilne.media

Українців просять звертатися на "гарячу" лінію МОЗ щодо кожного факту корупції

Представникам адміністрацій "старих" МСЕКів заборонили переходили в новостворені експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Однак рядові працівники могли інтегруватилдся в певні системи експертних команд, і тепер їх стрясають корупційні скандали.

Про це у бліц-інтерв'ю "Телеграфу" розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він пояснив, чому так відбувається і чи працює реформа?

Більше про це читайте у публікації: "Ляшко знайшов винного у корупції в МСЕК: "Один гвинтик псує всю систему"".

Він нагадав, що система охорони здоров'я, це, в першу чергу, система.

— І тут питання в тому, що ми робимо певні запобіжники, але якщо в системі хоч один гвинтик працює не так, як треба, то він негативно впливає на всю систему. При тому, що в системі на 99% всі можуть працювати правильно, — каже міністр.

На його думку, якщо одна людина потрапила "не туди", вона нівелює всю проведену роботу. І цей негативний 1% буде досить швидко потрапляти в ЗМІ і про нього будуть говорити. А позитивні речі (покращилась доступність, сервісна орієнтованість, чітко записався, з тобою по-людяному поговорили) зазвичай не комунікуються.

— Але позитивних відгуків багато. Чи можна одним управлінським рішенням за пів року скрізь впровадити сервісну орієнтованість системи? Ні. Тому у нас і є співпраця з правоохоронним сектором, щоб виявляти такі випадки і активно реагувати, — каже чиновник.

Він попросив громадян звертатися на "гарячу" лінію МОЗ щодо кожного факту корупції. Бо лунає багато звинувачень в корупції, що комусь не дали бажану групу інвалідності.

— На зловживання, звісно, треба реагувати. Навіть ця комісія та людина, яка поскаржилась, не знають, що на підставі звернення ми почали процес [перевірки]. Ми автоматично моніторимо, бачимо, що відбувається в системі встановлення оцінки функціональності і бачимо кількість скарг. Це дозволяє нам опрацювати і залучити відповідні органи, щоб вони придивилися, що відбувається всередині, — підсумував Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як штучний інтелект замінить медиків.

Теги:
#Корупція #МОЗ України #Віктор Ляшко #МСЕК #ЕКОПФО