МСЕКи розігнали, а корупційні скандали тривають. Ляшко пояснив проблему експертних команд

Українців просять звертатися на "гарячу" лінію МОЗ щодо кожного факту корупції

Представникам адміністрацій "старих" МСЕКів заборонили переходили в новостворені експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Однак рядові працівники могли інтегруватилдся в певні системи експертних команд, і тепер їх стрясають корупційні скандали.

Про це у бліц-інтерв'ю "Телеграфу" розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він пояснив, чому так відбувається і чи працює реформа?

Він нагадав, що система охорони здоров'я, це, в першу чергу, система.

— І тут питання в тому, що ми робимо певні запобіжники, але якщо в системі хоч один гвинтик працює не так, як треба, то він негативно впливає на всю систему. При тому, що в системі на 99% всі можуть працювати правильно, — каже міністр.

На його думку, якщо одна людина потрапила "не туди", вона нівелює всю проведену роботу. І цей негативний 1% буде досить швидко потрапляти в ЗМІ і про нього будуть говорити. А позитивні речі (покращилась доступність, сервісна орієнтованість, чітко записався, з тобою по-людяному поговорили) зазвичай не комунікуються.

— Але позитивних відгуків багато. Чи можна одним управлінським рішенням за пів року скрізь впровадити сервісну орієнтованість системи? Ні. Тому у нас і є співпраця з правоохоронним сектором, щоб виявляти такі випадки і активно реагувати, — каже чиновник.

Він попросив громадян звертатися на "гарячу" лінію МОЗ щодо кожного факту корупції. Бо лунає багато звинувачень в корупції, що комусь не дали бажану групу інвалідності.

— На зловживання, звісно, треба реагувати. Навіть ця комісія та людина, яка поскаржилась, не знають, що на підставі звернення ми почали процес [перевірки]. Ми автоматично моніторимо, бачимо, що відбувається в системі встановлення оцінки функціональності і бачимо кількість скарг. Це дозволяє нам опрацювати і залучити відповідні органи, щоб вони придивилися, що відбувається всередині, — підсумував Віктор Ляшко.

