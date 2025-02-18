Сотни чиновников уже потеряли инвалидность: сколько решений МСЭК отменил Минздрав

В Украине массово отменяют решения МСЭК об инвалидности для чиновников

Министерство здравоохранения Украины занялось проверкой решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об установлении инвалидности государственным чиновникам. К настоящему времени уже 281 решение было отменено.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава в Telegram. Отмечается, что для проверки уже сформирован список из 2636 чиновников из 70 государственных органов.

"Специалисты уже проработали 1359 дел должностных лиц: 281 принятое ранее решение МСЭК отменено, в 232 случаях изменена группа инвалидности или срок решения, еще почти 500 человек вызваны на осмотр", — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, список лиц на проверку постоянно растет по мере получения информации от правоохранителей. Информировать о результатах проверки будут и в дальнейшем.

Как известно, с 1 января 2025 года в Украине официально больше нет медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). После ряда громких скандалов их заменили новые экспертные комиссии в кластерных и надкластерных больницах.

Одним из новшеств в их работе является то, что они будут избирательно получать пациента на рассмотрение. То есть ни сам пациент, ни комиссия не узнают, кто из врачей будет рассматривать этот вопрос