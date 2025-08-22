Рус

Коли усі були мільйонерами, а ковбаса по 2.20. Як штормило гривню усі роки Незалежності та як виглядали наші гроші (фото, відео)

Ірина Мазуренко
Колаж, "Телеграф"

"Телеграф" розповідає, як змінювався курс гривні до долара з часів незалежності і якими були зарплати та ціни з 1991 року і по сьогодні.

До Дня Незалежності НБУ випустить модифіковані банкноти номіналом 20 гривень з патріотичним гаслом "Слава Україні! Героям слава!". Нові купюри стануть черговою сторінкою в історії української валюти.

За майже три десятиліття існування гривня пережила не одну трансформацію та випробування часом і політичними подіями. "Телеграф" розповідає, як змінювався курс долара в Україні з 1996 року, коли перші гривні замінили купоно-карбованці, і через які економічні потрясіння пройшла національна валюта за ці роки.

Радянське — геть!

Перші роки після проголошення незалежності стали справжнім випробуванням для української економіки. У 1991-1992 роках країна ще використовувала радянські карбованці, потім власні купоно-карбованці.

1000 купонів, 1992 рік

1992 року середній курс карбованця становив 208 одиниць за долар, але вже до 1995-го він обвалився до 147 463 карбованців за одну американську валюту. Інфляція досягла неймовірних 10 256% — економіка країни буквально згоріла. Зарплати отримували мільйонами. Проте ці гроші були майже нічого не варті.

Фото з львівського ринку, 90-ті.

Часи мільйонерів минули

1996 рік став переломним моментом в історії української валюти. 2 вересня 1996 року валюта офіційно з'явилася в обігу. Тоді ввели гривню з курсом 1,83 грн за долар. Наступного року курс трохи виріс до 1,86 гривні. Максимальний номінал був 100 грн.

Обмінювали купони на гривні за курсом 100 000:1 (тобто сто тисяч купоно-карбованців на одну гривню). У той же час у 1996 році середня заробітна плата становила 126 грн.

Перші гривні
Як виглядали перші гривні в історії України
Як виглядали копійки у 1992 році
Як змінювалась монета номіналом в 2 копійки з 1992 по 2013

За одну гривню у 1996 році можна було купити 1 кг моркви чи літру молока. Також гривню коштувала соняшникова олія. За 1 л горілки треба було заплатити 2.20 грн. Масло також коштувало 1 гривню. Кілограм гречки — приблизно 70 копійок. Пів літра сметани коштувало 1,5 грн.

У таких пляшках продавали молоко в 1996 році.
Продаж молочки на ринку, 1996 рік.

У 1997 році середня зарплата складала вже 143 гривні. У цей час за 1 кг вершкового масла треба було заплатити 6,24 грн, 1 л сметани коштувала 6 грн і більше, яйця — 16 копійок за штуку. Олія соняшникова — 1.77 грн за 1 л.

Криза 1998 року боляче вдарила по українцях

Однак спокій тривав недовго. 1998 року російсько-азійська криза вдарила по Україні, змусивши долар подорожчати до 2,45 гривні — на 31,7%. До 1999 року курс піднявся до 4,13 гривні за долар. У багатьох країнах, включно з Росією, був оголошений дефолт, проте гривні вдалось уникнути його. Втім, економіку це дуже похитнуло.

Період 2000-2004 років приніс відносну стабільність. Курс коливався в межах 5,05-5,44 гривні за долар. Навіть під час Помаранчевої революції 2004 року валюта залишалася стійкою — на рівні 5,3 гривні.

У 2004 році за 1 кг борошна треба було заплатити 1,29 грн,

0,7 горілки коштувало 11,99 грн. Пів літра пива у далекому 2004 обходилось у 1,89 грн. При цьому середня зарплата у 2004 році складала 484,12 грн.

"Золоті роки" були за Ющенка?

Роки президентства Віктора Ющенка (2005-2010) запам'яталися як найстабільніший період для гривні. У 2005-2007 роках курс тримався на рівні 5,05 гривні за долар.

Проте світова фінансова криза 2008 року не оминула Україну. Курс почав рости, а в 2009 році досяг 7,79 гривні за долар. Криза вдарила по економіці з повною силою.

Якими були ціни у супермаркетах того часу, пропонуємо пригадати у відео:

Штучна стабільність Януковича

За правління Віктора Януковича (2010-2014) курс гривні утримували штучно. Влада підтримувала стабільність на рівні 7,94-7,99 гривні за долар, витрачаючи на це валютні резерви країни. Втім, така політика виявилася недалекоглядною і привела до серйозних проблем у майбутньому. Уже під час Революції гідності з'ясувалось, що казна пуста.

Ціни на продукти у період Януковича

У 2013 році буханка хліба коштувала 5 грн, 1 кг цукру — 7-7,50 грн, яйце — 1 — 1,1 грн за шт, масло вершкове 72,5% — 12 грн за пачку, пляшка горілки – 26 гривень.

Майдан і початок війни: найбільша девальвація в історії

2014 рік став роком найбільшої девальвації гривні. Революція Гідності, анексія Криму та початок війни на сході змусили долар подорожчати до 11,89 гривні.

У 2015 році стався пік кризи — гривня обвалилась вдвічі, а курс досяг 21,84 гривні за долар. Це стало справжнім ударом для економіки та добробуту українців.

Курс долара та ціни за Порошенка

За президентства Петра Порошенка (2016-2019) курс продовжував рости, але вже не такими стрімкими темпами. У 2016 році долар коштував 25,55 гривні, у 2017 — 26,6 гривні, у 2018 — 27,2 гривні.

У 2019 році сталося невелике зміцнення гривні — до 25,85 гривні за долар.

Ціни на продукти у 2018 році

У 2018 році ціни на продукти були такими: яйця — 33 грн, олія — 32,48/л, 1 кг цукру — 15 грн, 1 кг гречки — 23 грн, борошно — 11,75/кг, батон — 9,80 за 1 шт.

Ринок "Привоз", 2010-ті.

Що відбувалось з курсом за Зеленського

Перші роки президентства Володимира Зеленського (2020-2021) характеризувалися відносною стабільністю курсу — на рівні 26,96-27,7 гривні за долар. 24 лютого 2022 року все змінилося. З початком повномасштабної війни НБУ зафіксував курс на позначці 29,25 за долар, пізніше він піднявся аж до 36,6 гривні.

А які ціни були в супермаркетах того часу, можна пригадати тут:

Як змінювалась середня зарплата в Україні з 1996 до 2023 рік, дивіться у відео:

У 2024 році середня зарплата українця складала 18 806 грн, у 2025 це 24 389 грн.

Фіксований курс діяв до жовтня 2023 року, коли НБУ перейшов до "керованої курсової гнучкості". 2024 року курс продовжив рости — 27 травня долар досяг нового історичного мінімуму 40,12 гривні. Зараз курс продовжує помалу рости, через величезні потрясіння для економіки у зв'язку з війною. Держборг України досяг 100% ВВП, проте експерти не бачать тут катастрофи.

А як змінювався курс долара за всі роки незалежності, можна подивитись на цій інфографіці:

Як змінювався курс долара з 1996 року і по сьогодні

Раніше "Телеграф" також писав, як змінилися ціни на продукти за останній рік. Найбільше подорожчали яблука — їхня ціна збільшилася на 106,4%

