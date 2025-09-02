Тупое российское пятно в Черном море: доплывет ли оно до Одессы и Николаева

В Черном море из-за России случилась очередная масштабная экологическая катастрофа. Она может задеть временно-оккупированные и даже подконтрольные территории Украины.

"Телеграф" разбирался в том, что случилось в Черном море и насколько серьезна угроза.

Россияне наделали бед на все Черное море

29 августа российские СМИ сообщили о ЧП в Новороссийске. По их словам, при проведении погрузочной операции с танкером T. Semahat в акватории морского порта была зафиксирована якобы незначительная утечка нефти.

Росморречфлот поспешил отчитаться, что разлив нефти оперативно локализован и все улажено.

"Было установлено 800 м боновых заграждений. Всего задействовано 87 человек, 12 буксиров, 4 маломерных катера, 4 нефтесборные и 7 плавучих емкостей", — говорилось в сообщении.

Однако уже спустя несколько суток правда полезла наружу. 30 августа заявлялось уже о тупом пятне (трудновыводимом-Ред.) на 75 квадратных километров, которое образовалось из-за разлива примерно 5 тонн нефти.

Фото нефтяного пятна у Новороссийска 30 августа

А уже 1 сентября незначительная и локализованная утечка превратилась в дрейфующее пятно размером 350 кв. км. Минимальная оценка объема нефтепродуктов теперь уже превышает 10 тонн.

"В моей практике такого обширного пленочного загрязнения в море не наблюдалось. При этом пленка остается достаточно толстой для такого типа нефтепродуктов. Это означает, что в настоящее время [пятно состоит из] не менее 10 тонн нефтепродуктов, оно локализуется западнее Анапы, возможен небольшой выброс на берег севернее Анапы. Пятно движется в сторону Крыма, но пока проходит южнее Керченского пролива", — говорят российские специалисты.

Главный виновник загрязнения

Известно, что танкер T.Semahat ходит под турецким флагом.

Он пришел из порта Керфез, когда на его борту находилось 24 человека. После "внештатной ситуации" оказалось, что причальное устройство по погрузке нефти выведено из строя.

Есть ли угроза для украинских городов

"Телеграф" расспросил у декана факультета естественных наук НаУКМА и координатора рабочей группы "Экология и экономика" ЕМ МКП Евгения Хлобыстова о серьезности проблемы. Он уточнил, чтобы точно оценивать угрозы необходимо знать больше информации о пятне, однако отметил, что общее движение течения с Новороссийска идет через территорию Крымского полуострова, ну и дальше касается частично даже Одесской области.

"Теоретически, это пятно, если будет обходить Крым, оно может добраться и до побережья Одесской области. Там тогда будут проблемы, но за этим надо наблюдать, главное понимать, как быстро она двигается и что там есть за нефтепродукты. Они очень разные есть. Если это легкая нефть, то она на поверхности как пленочка находится. А если мазут, то он опускается на дно и находится в сероводородном слое, а при природных движениях снова может подниматься наверх", — объяснил он.

По словам Хлобыстова, если речь идет о легкой нефти, то пятно дальше будет разрастаться и терять свою опасность.

"Но здесь надо понимать, что в мире за такими пятнами, во-первых, наблюдают, а во-вторых, если это сырая нефть, то здесь есть множество технических средств, как это пятно фиксировать и как забрать с поверхности морской воды остатки сырой нефти или легких нефтепродуктов. Эта технология давно известна, если бы ее не было, то мексиканский залив давно бы уже был не жив. Будут ли россияне её собирать? Не знаю", — сказал Хлобыстов.

Напомним, ранее мы писали о том, что мазут из российских танкеров добрался Одесчины зимой 2025 года.