Мазут из затонувших танкеров снова отравляет Черное море — ситуация может ухудшиться (карта)

Российские госорганы не сообщают о том, что происходит с мазутом

Мазут в Черном море снова обнаружили в Керченском проливе. Ситуация в будущем может усугубиться.

Радиолокационный снимок Керченского пролива от 31 марта 2025 года, на котором видны фрагменты затонувших танкеров "Волгонефть", свидетельствует о том, что из носовой части судна "Волгонефть-239" вытекает мазут. Об этом сообщает российское издание "Агентство".

Эксперты считают, что утечка из затонувших танкеров продолжится по мере повышения температуры воды в проливе, то есть примерно до начала осени. Остановить его смогут только защитные коффердами (специальные защищающие от разлива устройства), которые отделят танкеры от моря.

Напомним, что два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" затонули 15 декабря 2024 года, что привело к утечке нефтепродуктов и повлекло за собой экологическую угрозу.

Российский эколог Игорь Шкрадюк говорит, что мазут якобы всплывает на поверхность и под действием течения и ветра может вытягиваться в ленту.

"Мазут вытекает десятками, сотнями литров в сутки, вероятнее всего", — сказал Шкрадюк в СМИ.

По его словам, российские госорганы не сообщают о том, что происходит с вылившимся мазутом. Они делают вид, что ничего этого не происходит.

Разлив мазута в Керченском проливе — что известно

15 декабря в Керченском проливе в результате сильного шторма пошли на дно два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В частности, стало известно об аварии одного танкера у порта "Кавказ" и утечке не менее 3000 тонн мазута в море.

Нефтяные пятна достигли пляжей Краснодарского края и Крыма.

У побережья продолжают обнаруживать остатки мазута из российских танкеров. Экологическая катастрофа привела к гибели дельфинов в Керченском проливе.

Как выглядят пляжи Черного моря после аварии российских танкеров – смотрите в материале "Телеграф" по ссылке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что токсическое вещество добралось до других территорий Национального природного парка "Тузловские лиманы".