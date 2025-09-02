Тупа російська пляма в Чорному морі: чи допливе вона до Одеси та Миколаєва

У Чорному морі через Росію сталася чергова масштабна екологічна катастрофа. Вона може зачепити тимчасово-окуповані та навіть підконтрольні території України.

"Телеграф" розбирався в тому, що трапилося в Чорному морі і наскільки серйозна загроза.

Росіяни наробили бід на все Чорне море

29 серпня російські ЗМІ повідомили про НП у Новоросійську. За їх словами, при проведенні вантажної операції з танкером T. Semahat в акваторії морського порту було зафіксовано нібито незначний витік нафти.

Росморречфлот поспішив відзвітувати, що розлив нафти оперативно локалізовано і все залагоджено.

"Було встановлено 800 м бонових загороджень. Всього задіяно 87 осіб, 12 буксирів, 4 маломірні катери, 4 нафтозбірні та 7 плавучих ємностей", — йшлося в повідомленні.

Проте вже за кілька діб правда полізла назовні. 30 серпня заявлялося вже про тупу пляму (важковивідна — Ред.) на 75 квадратних кілометрів, яка утворилася через розлив приблизно 5 тонн нафти.

Фото нафтової плями біля Новоросійська 30 серпня

А вже 1 вересня незначний і локалізований витік перетворився на пляму, що дрейфує, розміром 350 кв. км. Мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів наразі вже перевищує 10 тонн.

" У моїй практиці такого великого плівкового забруднення в морі не спостерігалося. При цьому плівка залишається досить товстою для такого типу нафтопродуктів. Це означає, що в даний час [пляма складається з] не менше 10 тонн нафтопродуктів, вона локалізується на захід від Анапи, можливий невеликий викид на берег на північ від Анапи. Пляма рухається у бік Криму, але поки що проходить на південь від Керченської протоки", — кажуть російські фахівці.

Головний винуватець забруднення

Відомо, що танкер T.Semahat ходить під турецьким прапором.

Він прийшов з порту Керфез, коли на його борту було 24 людини. Після "позаштатної ситуації" виявилося, що причальний пристрій навантаження нафти виведено з ладу.

Чи є загроза для українських міст

"Телеграф" розпитав у декана факультету природничих наук НаУКМА та координатора робочої групи "Екологія та економіка" ЕМ МКП Євгена Хлобистова про серйозність проблеми. Він уточнив, що для того, щоб точно оцінювати загрози необхідно знати більше інформації про пляму, проте зазначив, що загальний рух течії з Новоросійська йде через територію Кримського півострова, а далі частково торкається навіть Одеської області.

"Теоретично, ця пляма, якщо обходитиме Крим, вона може дістатися і до узбережжя Одеської області. Там тоді будуть проблеми, але за цим треба спостерігати, головне розуміти, як швидко вона рухається і що там є за нафтопродукти. Вони дуже різні є. Якщо це легка нафта, вона на поверхні як плівка знаходиться. А якщо мазут, то він опускається на дно і знаходиться у сірководневому шарі, а при природних рухах знову може підійматися нагору", — пояснив він.

За словами Хлобистова, якщо йдеться про легку нафту, то пляма далі розростатиметься і втрачатиме свою небезпеку.

"Але тут треба розуміти, що у світі за такими плямами, по-перше, спостерігають, а по-друге, якщо це сира нафта, то тут є безліч технічних засобів, як цю пляму фіксувати і як забрати з поверхні морської води залишки сирої нафти або легких нафтопродуктів. Ця технологія давно відома, якби її не було, то мексиканська затока давно б уже не жива була. Чи будуть росіяни її збирати? Не знаю", — сказав Хлобистов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мазут із російських танкерів дістався Одещини взимку 2025 року.