Мазут из российских танкеров добрался Одесчины. Какая угроза для региона

Команда нацпарка проводит обследование разных участков пересыпи.

После штормов на песчаной пересыпи в рекреационной зоне "Катранка" на Одесчине появилось много мазута. Он вылился во время аварии двух российских танкеров в Керченском проливе.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, ссылаясь на ученого Ивана Русаева. Там опубликовали фото с мазутом.

Заметили его на территории Белгород-Днестровского. А именно на пляже рекреационной зоны "Катранка".

Напомним, что два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" затонули 15 декабря 2024 года, что привело к утечке нефтепродуктов и повлекло за собой экологическую угрозу.

Ученый говорит, что после штормов на песчаную пересыпь в рекреационной зоне "Катранка" возле Дунайского биосферного заповедника и Национального природного парка "Тузловские лиманы" вынесло мазут на расстоянии 25-40 метров от моря.

Я писал, что последствия таких экологических катастроф не имеют предела и что тысячи тонн вылившегося в море мазута повлекут за собой большую беду для природных экосистем Черного моря и его биоразнообразия,

По его словам, ранее была найдена птица в мазуте. Его направили на исследования в Украинский Центр экологии моря, чтобы обнаружить, имеет ли это связи с мазутом в Черном море после аварии российских танкеров. Однако, по словам ученого, руководитель центра отказался провести исследование.

Русев написал, что команда нацпарка проводит обследование разных участков пересыпи.

К слову, раньше мы писали, грозит ли мазут в Черном море Одессе и области в ближайшее время

В комментарии "Суспильне Одесса" в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа сообщили, что обращений о проявлении загрязнения на одесском побережье не было. Однако заявили, что осуществят выезд для фиксации и отбора проб воды.

Директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОВ Ирина Шатохина также говорит, что область готова реагировать на эти загрязнения. Она добавляет, что еще 10 января ОВА сообщила все прибрежные районы и общины о вероятности того, что мазут доберется до берегов Одесчины.

Авария танкеров РФ — что известно

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе пошли ко дну два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильнейший шторм.

Позже стало известно еще о аварии еще одного танкера у порта "Кавказ" и утечка не менее 3000 тонн мазута в море. Нефтяные пятна достигли пляжей Краснодарского края и Крыма.

У побережья продолжают обнаруживать остатки мазута из российских танкеров. Экологическая катастрофа привела к гибели дельфинов в Керченском проливе.

Как выглядят пляжи Черного моря после аварии российских танкеров – смотрите в материале "Телеграф" по ссылке.