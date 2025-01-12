Российский мазут из Черного моря добрался до Азовского. Фото и реакция соцсетей

Мазут с танкеров в Керченском проливе достиг побережья Азовского моря в оккупированной части Запорожской области

В декабре 2024 года в восьми километрах от берега около Керченского пролива затонули два танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате произошла утечка мазута в Черное море, а затем и в Азовское.

Об этом сообщил в Telegram глава российской оккупационной "администрации" Запорожской области и бывший народный депутат Украины Евгений Балицкий. По словам коллаборанта, выброс мазута был зафиксирован на Бердянской косе — загрязнение обнаружено на участке протяженностью 14,5 км.

От выброса мазута пострадали населенные пункты Бердянск, Приазовское, Строгановка, Приморский Посад, Новоконстантиновка, Степановка, Приморск, а также Бердянская коса, Федотова коса и коса Пересыпь в селе Атманай.

В сети также появились фото последствий загрязнения в данном районе.

Украинский журналист Денис Казанский обвинил российских оккупантов и коллаборантов в экологической катастрофе в Азово-Черноморском бассейне.

"Как обычно захватили территорию просто для того, чтобы ее за***ть. Ни на что другое они не способны", — написал он в Telegram.

В свою очередь, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram, что мазут был обнаружен на острове Тузла в Керченском проливе. На следующей неделе ожидаются штормы, а это значит, что мазут быстрее попадет в Азовское море, отметил чиновник.

Ранее "Телеграф" также писал о том, как выглядит Черное море после разлива российского мазута. Пятна дошли до берегов Керчи.