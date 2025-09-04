Графики отключения света вернутся? В одном из городов Украины ситуация критическая

Российская атака нанесла немалый ущерб

В результате российской атаки на Харьковщине без света остался почти целый город. Речь идет о Лозовой, которая является важным железнодорожным узлом.

Как сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский, более 40 тыс. абонентов города остались без света. В настоящее время применяются альтернативные источники питания.

Он подчеркнул, что в результате атаки повреждена критическая инфраструктура, из-за чего Лозова и осталась без света. Водоснабжение и водоотвод восстановлены. Однако в городе могут ввести почасовые графики отключения света.

"В дальнейшем возможен почасовой график. Дополнительно сообщим", – сказал Зеленский.

Мэр добавил, что больницы работают без перебоев, там есть генераторы. Все службы привлечены к ликвидации последствий атаки.

Напомним, около двух часов в ночь на 4 сентября российские дроны атаковали Лозовский район. Оккупанты ударили беспилотниками "Герань-2". В результате обесточены Лозовая и почти 700 абонентов в шести селах Близнюковской общины.

Известно, что в Лозовском районе повреждены два многоквартирных дома и электросети в селе Самойловка. К тому же два поезда будут курсировать только до станции Варваровка, вместо полного маршрута. Отметим, что поезда со станции Лозовая отправляются по-прежнему, как отметили "Телеграфу" на вокзале.

Ограничения касаются:

№6272 "Синельниково-1 — Варваровка" (ранее курсировал в Самойловку),

№6277 "Варваровка — Днепр" (вместо маршрута Самойловка — Днепр).

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Россия атакует Лозовую. Ведь только в августе город пережил ужаснейшую атаку с начала войны.