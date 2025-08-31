Самая массовая атака с 2022 года: ночью Черноморск атаковали российские беспилотники, фото
После атаки дронов в городе нет света
Ночью на 31 августа россияне запустили по Черноморску рекордное количество дронов. Около 30 тысяч домохозяйств остались без света, а во многих домах нет водоснабжения.
"Телеграф" собрал все, что известно об атаке беспилотников на город и ее последствиях.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, есть повреждения энергетической инфраструктуры. Более 29 тысяч абонентов в Черноморске остались без света. Также повреждены частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары, ликвидированные спасателями. Работают все соответствующие службы.
Местные Telegram-каналы опубликовали фото пожаров, возникших в Черноморске после взрывов.
Ночью были слышны такие звуки.
Спасатели показали свою работу по тушению возгораний, которую проводили совместно с добровольцами:
- ГСЧС – 26 единиц техники и 84 пожарных
- Ассоциация добровольных пожарных Украины – 1 единица техники и 4 человека личного состава.
В ДТЭК сообщили, что в Одесской области ночью были атакованы четыре энергетических объекта компании.
В Черноморске аварийные ремонтные работы начались уже в 23:38 30 августа, ориентировочное время возобновления электроэнергии – до 20:38 31 августа.
Мэр города Василий Гуляев рассказал, какая обстановка сейчас. По его словам, больница работает – там есть вода и электричество от генератора.
Водоканал запустил генераторы и точечно подает в город воду. Также будет ездить автомобиль с технической водой, для тех домов, где нет возможности подать воду.
С 12:00 в Черноморске откроют пункты несокрушимости, где можно будет зарядить телефоны. Интернет будет работать при отключении света, но из-за высокой загруженности сети, медленнее.
Гуляев отметил, что в больницу не поступали люди, а это значит, что пострадавших от атаки не было.
Между тем, местные жители в соцсетях обсуждают обстановку.
