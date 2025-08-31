Самая массовая атака с 2022 года: ночью Черноморск атаковали российские беспилотники, фото

После атаки дронов в городе нет света

Ночью на 31 августа россияне запустили по Черноморску рекордное количество дронов. Около 30 тысяч домохозяйств остались без света, а во многих домах нет водоснабжения.

"Телеграф" собрал все, что известно об атаке беспилотников на город и ее последствиях.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, есть повреждения энергетической инфраструктуры. Более 29 тысяч абонентов в Черноморске остались без света. Также повреждены частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары, ликвидированные спасателями. Работают все соответствующие службы.

Местные Telegram-каналы опубликовали фото пожаров, возникших в Черноморске после взрывов.

Ночью были слышны такие звуки.

Спасатели показали свою работу по тушению возгораний, которую проводили совместно с добровольцами:

ГСЧС – 26 единиц техники и 84 пожарных

Ассоциация добровольных пожарных Украины – 1 единица техники и 4 человека личного состава.

В ДТЭК сообщили, что в Одесской области ночью были атакованы четыре энергетических объекта компании.

В Черноморске аварийные ремонтные работы начались уже в 23:38 30 августа, ориентировочное время возобновления электроэнергии – до 20:38 31 августа.

Мэр города Василий Гуляев рассказал, какая обстановка сейчас. По его словам, больница работает – там есть вода и электричество от генератора.

Водоканал запустил генераторы и точечно подает в город воду. Также будет ездить автомобиль с технической водой, для тех домов, где нет возможности подать воду.

С 12:00 в Черноморске откроют пункты несокрушимости, где можно будет зарядить телефоны. Интернет будет работать при отключении света, но из-за высокой загруженности сети, медленнее.

Гуляев отметил, что в больницу не поступали люди, а это значит, что пострадавших от атаки не было.

Между тем, местные жители в соцсетях обсуждают обстановку.

Напомним, взрывы в Запорожье раздались в ночь на субботу, 30 августа во время массированной российской атаки на Украину. Враг нанес по областному центру не менее 12 ударов: погиб человек, известно уже о 25 пострадавших.