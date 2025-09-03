Нежин остался без света и воды из-за атаки России: какая ситуация в городе (фото)

Россияне обстреляли Нежин, в городе раздалось семь взрывов

Нежин подвергся российской атаке — утром в среду, 3 сентября, враг попал в объект критической инфраструктуры. Этот город в Черниговской области отчасти остался без света и воды.

Об этом говорится в сообщении Нежинского горсовета. Мэр Нежина мэр Александр Кодола рассказал, что около 6:20 в городе раздалось семь взрывов, Россия атаковала "шахедами" объекты критической инфраструктуры.

В результате обстрела большая часть города осталась без электроэнергии. Объекты водоснабжения сейчас переведены на генераторы. Вода будет подаваться по графику.

Под атакой был и другой город Черниговщины

Из-за российского дрона также возникло возгорание жилого дома в г. Борзна Нежинского района Черниговской области. Как сообщили в ГСЧС, пожар ликвидирован. Кроме того, взрывной волной были повреждены семь жилых домов и два автомобиля. Но самое главное – жертв и пострадавших нет.

Последствия атаки РФ по Черниговщине

Пожар из-за вражеского удара

Повреждены жилые дома в Борзне

Последствия обстрела

Как сообщал "Телеграф", ранним утром 3 сентября враг ударил ракетой по городу Хмельницкий. Возник пожар, повреждено более 50 окон в учебном заведении и более 100 окон в жилых домах. Есть разрушения на территории коммунального предприятия, уничтожены частные гаражи и автомобили.