Нежин остался без света и воды из-за атаки России: какая ситуация в городе (фото)

Елена Руденко
Нежин приходит в себя от обстрела Новость обновлена 03 сентября 2025, 12:05
Нежин приходит в себя от обстрела. Фото Коллаж "Телеграф"

Россияне обстреляли Нежин, в городе раздалось семь взрывов

Нежин подвергся российской атаке — утром в среду, 3 сентября, враг попал в объект критической инфраструктуры. Этот город в Черниговской области отчасти остался без света и воды.

Об этом говорится в сообщении Нежинского горсовета. Мэр Нежина мэр Александр Кодола рассказал, что около 6:20 в городе раздалось семь взрывов, Россия атаковала "шахедами" объекты критической инфраструктуры.

В результате обстрела большая часть города осталась без электроэнергии. Объекты водоснабжения сейчас переведены на генераторы. Вода будет подаваться по графику.

Под атакой был и другой город Черниговщины

Из-за российского дрона также возникло возгорание жилого дома в г. Борзна Нежинского района Черниговской области. Как сообщили в ГСЧС, пожар ликвидирован. Кроме того, взрывной волной были повреждены семь жилых домов и два автомобиля. Но самое главное – жертв и пострадавших нет.

Россия атаковала Черниговскую область 3.09.2025
Последствия атаки РФ по Черниговщине
Россия атаковала Черниговщину 3.09.2025
Пожар из-за вражеского удара
РФ атаковала Черниговскую область 3.09.2025
Повреждены жилые дома в Борзне
Россия атаковала Борзну 3.09.2025
Последствия обстрела

Как сообщал "Телеграф", ранним утром 3 сентября враг ударил ракетой по городу Хмельницкий. Возник пожар, повреждено более 50 окон в учебном заведении и более 100 окон в жилых домах. Есть разрушения на территории коммунального предприятия, уничтожены частные гаражи и автомобили.

#Черниговская область #Нежин #Атака #Беспилотники