Графіки відключення світла повернуться? В одному з міст України ситуація критична

Російська атака завдала чималих збитків

Внаслідок російської атаки на Харківщині без світла залишилось майже ціле місто. Йдеться про Лозову, яка є важливим залізничним вузлом.

Як повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський, понад 40 тис. абонентів міста залишилися без світла. Наразі застосовуються альтернативні джерела живлення.

Він наголосив, що внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, через що Лозова і залишилась без світла. Водопостачання та водовідведення відновлено. Однак у місті можуть ввести погодинні графіки відключення світла.

"Надалі можливий погодинний графік. Додатково повідомимо", – сказав Зеленський.

Мер додав, що лікарні працюють без перебоїв, там є генератори. Наразі усі служби залучені до ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, близько другої години у ніч на 4 вересня російські дрони атакували Лозівський район. Окупанти вдарили безпілотниками "Герань-2". Вналідок чого знеструмлено Лозову та майже 700 абонентів у шести селах Близнюківської громади.

Відомо, що у Лозівському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки та електромережі в селі Самійлівка. До того є затримка поїздів, адже зі станції Лозова вони тимчасово не відправляються. Наразі два поїзди курсуватимуть лише до станції Варварівка, замість повного маршруту.

Обмеження стосуються:

№6272 "Синельникове-1 — Варварівка" (раніше курсував до Самійлівки),

№6277 "Варварівка — Дніпро" (замість маршруту Самійлівка — Дніпро).

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Росія атакує Лозову. Адже тільки у серпні місто пережило найжахливішу атаку з початку війни.