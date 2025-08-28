Этот народ не сломить: киевляне поразили стойкостью после ночного обстрела (видео)

Массированная ракетная атака не заставила украинок забыть о красоте

Российские оккупанты в ночь на 28 августа атаковали Киев, Васильков и Вышгородский район баллистическими ракетами. В результате погибло 18 человек, среди них четверо детей. Еще 50 человек получили ранения. В столице пострадало много зданий, а в Дарницком районе полностью разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома, с первого по пятый этажи.

Между тем в Голосеевском районе города, в двух шагах от полуразрушенного строения, в салоне красоты Yeezy, мастера обслуживают клиенток, несмотря на выбитые окна. Соответствующие кадры облетели сеть.

Этот салон расположен в жилом комплексе Chicago по адресу: улица Антоновича, 44. Владелец сети Yeezy Тихон Беляев показал разрушения, вызванные ночной массированной атакой.

Большие панорамные окна и двери лежат на земле грудами стеклянной крошки. Также мы видим разбитую плитку. Вокруг здания все разрушено, разбиты фасады, а в двух шагах дом наполовину разрушен.

При этом в аккаунте салона сообщили, что он работает, и показали фото мастеров, обслуживающих клиенток. Разрушительный обстрел, унесший почти два десятка жизней, не стер с лиц девушек улыбки и не заставил их забыть о красоте. Этот народ не сломить!

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 21 августа устроили очередную комбинированную атаку на Украину. Враг атаковал аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и "Циркон", также фиксировались пуски ракет "Калибр" и крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации.

Кроме этого, оккупанты традиционно запустили по Украине много ударных дронов. Взрывы слышали в Запорожье, Луцке, Львове, Мукачево, Днепре, Чернигове, Сумах и ряде других городов Украины.