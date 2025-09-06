Огромные очереди и бензин по талонам. У окупантов Донбасса большие проблемы с топливом (видео)

Люди часами стоят в очередях у АЗС, чтобы заправить авто

На временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей зафиксирован дефицит бензина. У АЗС образовались огромные очереди, ведь горючее выдают якобы только по талонам.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, публикуя соответствующее видео. На нем Z-блогер Евгений Гольман говорит, что бензин на заправках в ЛНР/ДНР выдают только по талонам. Обычные люди не могут получить горючее.

"Хочу предупредить всех, кто едет в "Луганскую республику", с бензином там проблема. Простым людям на заправках не продают, только госслужащим по талонам", — говорится в сообщении.

Похожую ситуацию описывают и местные, которые публикуют видео с очередями. При этом кое-кто не понимает с чем связан дефицит и почему он возник. На видео видно, что почти у каждой заправки стоят огромные очереди. Люди часами ждут бензин, добавляя, что самая большая редкость именно 95.

Почему нет бензина у "ЛНР/ДНР"

Как рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, "Мадяр", плодотворная работа украинских дронов по российским тылам дала свои результаты. Ведь успешно прошли атаки на важные объекты топливной инфраструктуры оккупантов: нефтеперерабатывающий завод в Рязани и нефтебазу в Луганске. Вполне возможно, что именно это привело к дефициту бензина.

По словам "Мадяра", завод в Рязани – один из самых больших в России, его мощность оценивается более чем в 17 миллионов тонн переработки нефти в год. А вот нефтебаза в оккупированном Луганске снабжала часть российских войск на Восточном направлении топливом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что атаки на нефтеперерабатывающую отрасль не только подрывают доверие россиян к своей власти, но и могут вызвать топливный кризис. Это также оказывает значительный эффект на экономику России.