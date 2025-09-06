Величезні черги та бензин за талонами. У окупантів Донбасу великі проблеми з паливом (відео)

Люди годинами стоять у чергах біля АЗС, аби заправити авто

На тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей зафіксовано дефіцит бензину. Біля АЗС утворились величезні черги, адже пальне видають нібито тільки за талонами.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, публікуючи відповідне відео. На ньому Z-блогер Євген Гольман каже, що бензин на заправках в "ЛНР/ДНР" видають лише за талонами. Звичайні люди не можуть отримати пальне.

"Хочу попередити всіх, хто їде до "Луганської республіки", з бензином там проблема. Простим людям на заправках не продають, лише держслужбовцям за талонами", — йдеться у повідомленні.

Схожу ситуацію описують і місцеві, які публікують відео з чергами. При цьому дехто не розуміє з чим пов'язаний дефіцит і чому він виник. На відео видно, що майже біля кожної заправки стоять величезні черги. Люди годинами чекають бензин, додаючи, що найбільша рідкість саме 95.

Чому немає бензину у "ЛНР/ДНР"

Як розповів командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, "Мадяр", плідна робота українських дронів по російських тилах дала свої результати. Адже успішно пройшли атаки на важливі об'єкти паливної інфраструктури окупантів: нафтопереробний завод у Рязані та нафтобазу у Луганську. Цілком можливо, що саме це посприяло дефіциту бензину.

За словами "Мадяра", завод у Рязані – один із найбільших у Росії, його потужність оцінюється більш ніж у 17 мільйонів тонн переробки нафти на рік. А от нафтобаза в окупованому Луганську забезпечувала частину російських військ на Східному напрямі паливом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що атаки на нафтопереробну галузь не тільки підривають довіру росіян до своєї влади, а й можуть викликати паливну кризу. Це також спричиняє значний ефект на економіку Росії.