Под Одессой любят купаться все: сотни лебедей остановились отдохнуть возле Катранки (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Орнитологи ожидают новых "отдыхающих" в следующие недели
На Джантшейском лимане, расположенном в пределах Национального природного парка "Тузловские лиманы" и Дунайского биосферного заповедника, остановилось для отдыха более 500 лебедей-шипунов. Это поразительное количество птиц выбрало заповедное место как временное пристанище во время сезонных миграций, создав невероятное зрелище для туристов и орнитологов.
В заповеднике поделились уникальными кадрами этих величественных птиц. А "Телеграф" решил рассказать о них поподробнее.
Особенности зимней миграции
Все лебеди, прибывшие на лиман, имеют характерную ярко-белую окраску взрослых особей. Среди нет молодых птиц с серыми перьями, которые обычно держатся рядом с родителями во время первых миграций. На фотоснимках видны преимущественно одинокие лебеди, которые прилетели сюда из разных водоемов региона и мирно сосуществуют как друг с другом, так и с посетителями рекреационной зоны "Катранка", расположенной неподалеку.
Идеальные условия для зимовки
Особенно привлекает лебедей богатая водная растительность местных водоемов. Рдест и разные водоросли стали основным источником пищи для птиц в этот период. Несмотря на сложные условия военного времени, лебеди демонстрируют поразительную устойчивость к стрессовым факторам, что отличает их от гораздо более чувствительных к шуму фламинго.
Отсутствие охотничьего давления на территории заповедника обеспечивает птицам чувство безопасности и комфортные условия для отдыха. Это позволяет им полноценно восстановить силы перед дальнейшим путешествием.
Ожидание новых "мигрантов"
В ближайшем будущем к многочисленной стае лебедей-шипунов должны присоединиться представители других видов – тундряные лебеди и лебеди-кликуны. Эти птицы уже начали свою зимнюю миграцию из отдаленных арктических регионов.
В эти непростые времена природа напоминает о своей несокрушимой силе и красоте, которая сохраняется благодаря постоянной заботе об окружающей среде и эффективным природоохранным мероприятиям. Массовое присутствие лебедей на Джантшейском лимане становится символом жизнестойкости и надежды, демонстрируя, что даже в сложных условиях природа продолжает удивлять своим величием.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине живет редкая птица-пловец. Кстати, его считают мастером маскировки.