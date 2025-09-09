Среди камыша вы его даже не увидите: где в Украине живет редкая птица-пловец

Эту птицу считают мастером маскировки

В природном парке в Одесской области заметили одну из самых редких птиц региона. Она известна тем, что настолько умело маскируется среди камышей, что заметить ее чрезвычайно сложно.

В парке "Нижнеднестровский" зафиксировали появление рыжей цапли. Об этом сообщили в "Эфир Украины" на Facebook.

Что известно о птице

Рыжая цапля относится к семейству цаплевых и считается одной из самых элегантных и загадочных жителей дельтовых водоемов. Это стройная птица с длинной шеей и ногами. Оперение имеет теплый рыжевато-бурый оттенок, что позволяет идеально сливаться с окружающей растительностью.

Особенностью поведения является способность замирать неподвижно, вытянув шею вверх, чем напоминает стебель камыша. Именно благодаря такой стратегии цаплю трудно заметить даже на близком расстоянии.

Как выглядит редкая птица

Питается рыжая цапля преимущественно рыбой, земноводными, насекомыми и мелкими млекопитающими, которых ловит в мелководных местах. Она ведет скрытый образ жизни, выбирая густые заросли тростника у рек, озер и лиманов.

Ареал распространения охватывает Южную и Центральную Европу, Северную Африку, а также часть Азии. В Украине рыжая цапля встречается редко, и крупнейшие ее поселения сосредоточены именно в дельте Днестра.

