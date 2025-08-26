Аисты уже улетают в теплые края: куда на самом деле путешествуют птицы (карта)

Путь аистов чрезвычайно длинный и опасный

Каждый год с наступлением осени в Украине можно наблюдать удивительное природное явление — отлет аистов на юг в теплые края. Эти величественные птицы отправляются в долгое и опасное путешествие, покидая родные леса и поля ради зимовки.

Об этом "Телеграфу" рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Киевского национального университета им. Т. Шевченко, кандидат биологических наук Анатолий Подобайло в материале "Улетают в теплые края аисты: почему Грицик и Одарка отпустили своих детей самих".

По словам спикера, маршрут аистов из наших регионов проходит вдоль реки Днепр на юг, дальше огибает Черное море через территории Румынии и Болгарии, затем пролетает по Ближнему Востоку, в частности Ливан и Израиль, и, в конце концов, достигает Африканского Рога. Некоторые птицы делают остановки в Южном Судане, другие — оседают на территории Эфиопии, прежде чем рассредоточиться по разным регионам Южной Африки.

Маршрут аистов на мировой карте

Подобайло подчеркнул, что путь аистов чрезвычайно длинный и опасный: он длится больше месяца. Продолжительность путешествия во многом зависит от погодных условий, ведь птицы часто задерживаются на определенных участках маршрута, ожидая благоприятных попутных ветров. Такие остановки позволяют аистам восстановить силы перед последующим продолжительным перелетом.

