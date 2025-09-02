У Курочки Рябы беби-бум: редкие куропатки снова заселяют Чернобыльскую зону (фото)

Птица, которая раньше была редкостью в регионе, демонстрирует исключительный популяционный бум

Серая куропатка – небольшая птица с характерным светло-пестрым оперением – все чаще появляется на полях, лугах и среди заброшенных зданий Чернобыльского заповедника. Эти птицы, еще недавно редкие в регионе, теперь демонстрируют настоящее естественное возрождение.

Фото-доказательством поделились сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. На фото можно увидеть стаю из ка минимум десятка особей.

Серые куропатки в заповеднике. Фото Ольги Бельской

Жизнь среди заповедной тишины

Серая куропатка – птица оседлая, которая предпочитает оставаться на выбранной территории в течение всего года. Она искусно прячет свои гнезда среди высокой травы или под раскидистыми кустами, что становится надежной защитой от многочисленных врагов. Последние наблюдения ученых заповедника показывают удивительные результаты: популяция куропаток стабильно растет, и теперь можно увидеть семейные выводки из двадцати-двадцати пяти птенцов.

Светло-пестрая окраска делает этих птиц почти невидимыми среди окружающего ландшафта – природный камуфляж, помогающий выживать в мире, полном опасностей. Их тихие "курлычные" призывы разносятся над лугами заповедника, напоминая о том, что жизнь продолжается даже в самых неожиданных местах.

Ритмы природного цикла

Весна в заповеднике начинается с брачных ритуалов. Самцы куропаток исполняют сложные танцы, демонстрируя свое оперение и привлекая внимание самок. После спаривания самка откладывает немалую кладку – от 15 до 20 яиц, что свидетельствует о благоприятных условиях для размножения.

Серая куропатка. Фото: Сергей Домашевский

Птенцы появляются на свет уже готовыми к самостоятельной жизни. Сразу после вылупления они начинают активно искать насекомых – основной источник белка, необходимого для быстрого роста и развития. Этот инстинкт самосохранения помогает молодому поколению быстро адаптироваться к условиям заповедника.

Вызовы выживания

Несмотря на все преимущества заповедного режима, жизнь куропаток остается полна вызовов. Птицы-хищники – ястребы и канюки – постоянно патрулируют небо в поисках добычи. На земле караулят лисы, барсуки и даже бродячие коты, которые попали в заповедник с окрестных территорий.

Серая куропатка. Фото: Сергей Домашевский

Особенно сложны зимние месяцы, когда снежный покров затрудняет поиск пищи. В этот период куропатки демонстрируют удивительную адаптивность – они собираются в большие стаи, что помогает более эффективно защищаться от хищников и общими усилиями находить корм под снегом.

Густые лесополосы и заросли кустарников становятся для них настоящими оазисами – местами, где можно спрятаться от сильных морозов и зимних невзгод. Эти природные укрытия, разросшиеся в заповеднике без человеческого вмешательства, создают идеальные условия для зимовки.

Серая куропатка. Фото: Сергей Домашевский

Серая куропатка не занесена в Красную книгу Украины, а наоборот, является объектом охоты, хотя ее численность снижается, особенно в центральных районах и лесных массивах. Для сохранения вида нужны меры, ограничивающие охоту, поскольку вид оседлый и распространен почти везде, кроме Карпат.

