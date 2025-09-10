Під Одесою люблять купатися всі: сотні лебедів зупинилися відпочити біля Катранки (фото)

Орнітологи очікують нових "відпочивальників" у наступні тижні

На Джантшейському лимані, що розташований у межах Національного природного парку "Тузлівські лимани" та Дунайського біосферного заповідника, наразі зупинилося для відпочинку понад 500 лебедів-шипунів. Ця вражаюча кількість птахів обрала заповідне місце як тимчасовий притулок під час сезонних міграцій, створивши неймовірне видовище для природолюбів та орнітологів.

В заповіднику поділилися унікальними кадрами цих величних птахів.

Лебеді на Джантшейському лимані. Фото: Іван Русєв

Особливості зимової міграції

Усі лебеді, що прибули до лиману, мають характерне яскраво-біле забарвлення дорослих особин. Серед них немає молодих птахів із сірим пір'ям, які зазвичай тримаються поруч із батьками під час перших міграцій. На фотознімках видно переважно самотніх лебедів, які прилетіли сюди з різних водойм регіону та мирно співіснують як один з одним, так і з відвідувачами рекреаційної зони "Катранка", розташованої неподалік.

Лебеді на Джантшейському лимані. Фото: Іван Русєв

Ідеальні умови для перепочинку

Особливо приваблює лебедів багата водна рослинність місцевих водойм. Рдест та різноманітні водорості стали основним джерелом їжі для птахів у цей період. Попри складні умови воєнного часу, лебеді демонструють вражаючу стійкість до стресових факторів, що вирізняє їх від набагато чутливіших до шуму фламінго.

Лебеді на Джантшейському лимані. Фото: Іван Русєв

Відсутність мисливського тиску на території заповідника забезпечує птахам відчуття безпеки та комфортні умови для відпочинку. Це дозволяє їм повноцінно відновити сили перед подальшою подорожжю.

Очікування на нових "мігрантів"

У найближчому майбутньому до численної зграї лебедів-шипунів мають приєднатися представники інших видів — тундряні лебеді та лебеді-кликуни. Ці птахи вже розпочали свою зимову міграцію з віддалених арктичних регіонів.

У ці непрості часи природа нагадує про свою незламну силу та красу, що зберігається завдяки постійній турботі про довкілля та ефективним природоохоронним заходам. Масова присутність лебедів на Джантшейському лимані стає символом життєстійкості та надії, демонструючи, що навіть у складних умовах природа продовжує дивувати своєю величчю.

