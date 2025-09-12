50 лет прощаний: этот футуристический крематорий был первым в Украине (фото, видео)

Из-за нехватки мест для захоронений кремация может стать альтернативой.

Если крематорий в Харькове больше похож на коробку, то Киевский крематорий – настоящее произведение архитектуры. Его построили еще при Советском союзе — он стал первым в Украине. Но, несмотря ни на что, долгое время кремация, как способ захоронения, не имела спроса в Украине. С одной стороны из-за культурных и религиозных традиций, с другой — из-за определенной редкости.

Первый крематорий в Киеве открыли в 1975 году, позже – в Харькове (1977) и Одессе (1988). Сейчас ситуация с местом для захоронений в больших городах критическая, поэтому кремация стала альтернативой классическому способу захоронения тел. В настоящее время ведется строительство крематория во Львове. На некоторых кладбищах в городах, где крематориев нет, есть специальные места для хранения урн – колумбарии.

Кремация стала более необходимой и по материальным причинам. При таком способе расходы на погребение ниже, а умершего члена семьи можно похоронить на семейном месте кладбища. В Украине кремацию сочетают с традиционными обрядами — отпеванием и поминками, однако она до сих пор не столь распространена.

Старейший крематорий Украины — в каких условиях прощаются с умершими

Крематорий в Киеве уже существует 50 лет. При первом взгляде на него не скажешь, что это место последних прощаний и личных трагедий. Выглядит он достаточно футуристично, вызывая ассоциации с местом перехода в другой мир.

Крематорий в Киеве разрешает прощаться одновременно в трех залах. Здесь можно проводить десятки кремаций каждый день. Сам архитектурный ансамбль, который должен был входить в Парк Памяти, был разработан тремя архитекторами. Увидеть его реализацию можно возле Байкового кладбища по улице Байковой, 16. В оригинальном проекте была Стена Памяти — художественный объект, который был барельефом на тему жизни и смерти. В советские времена его залили бетоном за несоответствие идеологии, часть расчистили.

Киевский крематорий имеет особый дизайн

Футуристические элементы крематория

Что известно о реконструкции крематория в Киеве

Из-за почтенного возраста крематорий в Киеве выглядит не очень привлекательно, что вызвало дискуссию, ведь провожать в последний путь воинов и гражданских не прилично среди разрухи и запущенности. КГГА пытались провести тендер на ремонт в 2025 году, однако Бюро экономической безопасности обнаружило, что победившая компания завышала цены на десятки миллионов, а также немало нужного оборудования. Тендер на общую сумму 160 млн грн отменен.

Сколько стоит кремация в столице

Воспользоваться услугами крематория и колумбария при нем можно любому. Цена кремации определяется по совокупности нужных услуг и будет минимально составлять до 3000 грн. Хранение урны возможно некоторое время бесплатно. Парикмахерские услуги, развеивание праха, общественная панихида и т.п. оплачиваются отдельно. Ускоренная кремация и выдача урны дополнительно стоит 2400 грн.

Прейскурант крематория в Киеве на минимальные ритуальные услуги

