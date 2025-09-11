Можно ли в Украине развеивать прах после кремации: правила, традиции и предрассудки (фото)

Кремация становится все доступнее, но в Украине еще не стала массовой. Узнайте, как проходит процедура, почему нельзя хранить прах дома и какие мифы сопровождают этот ритуал.

Кремация в Украине возможна только в трех городах: Киеве, Одессе и Харькове, где есть соответствующие государственные крематории. Вскоре подобный должен появиться и во Львове. Ранее в западных областях эта услуга была не популярна.

"Телеграф" разобрался, как происходит кремация, почему нельзя хранить прах умершего дома и какие мифы ходят вокруг этого ритуала.

Что такое кремация и как происходит процесс

Кремация – это способ погребения через сожжение тела. После процедуры остается только пепел, помещаемый в специальную урну. Урну с прахом можно перевезти даже за границу, что позволяет воссоединиться членам семьи после смерти.

Процедура происходит в крематории: родные могут попрощаться с усопшим, потом тело сжигают, а прах отдают семье. Весь процесс занимает один день, а по закону сожжение разрешено не раньше, чем через сутки после смерти. Если смерть не естественна, нужно разрешение прокуратуры.

Перед кремацией оформляют документы, выбирают гроб и атрибутику, сообщают близких и по желанию проводят панихиду — это объединяет с традиционным типом захоронения. После сожжения прах выдают только по паспорту – его можно хранить, похоронить или развеять.

Урны с прахом могут быть разными

Что делать с прахом покойного

Даже после смерти украинцы должны иметь адрес: прах можно поместить в колумбарии на территории крематория или на кладбище. Колумбарий – это ниши для урны – небольшое пространство, куда помещают урну с пеплом, после чего закрывают мемориальной плитой с портретом и именем покойного. В американских и корейских фильмах можно увидеть отдельные постройки с "этажами" таких ниш.

В Днепре нет крематория, но есть колумбарий

Другой способ – захоронение на кладбище или подзахоронение в семейной могиле. Это позволяет сохранить родственные традиции погребения и воспоминания усопших.

Рассеивание праха – способ прощания из кинофильмов, в Украине он не запрещен, но не регламентирован. В основном приходится все же оплачивать место в колумбарии или на кладбище, потому что официально зарегистрировать развеивание праха нельзя. Можно также хранить урну с прахом на дому, но это может вызвать вопрос с регистрацией захоронения. С эзотерической точки зрения это может оказаться неблагоприятным. Некоторые верят, что так душа покойного остается вместе с семьей в доме.

Почему в Украине кремация не стала популярной

В Украине кремация используется не часто из-за предрассудков и религиозных убеждений. Поэтому и на западе Украины в основном не требовалась из-за сильной религиозности населения. Православная церковь не запрещает сожжение тела, но призывает хоронить умершего в землю, ведь тело – храм души и будет восстановлено при воскресении.

Колумбарий Киевского крематория

Сожжение тела огнем в символике христианства ассоциируется с осуждением, но это не значит, что кремация лишает жизни вечной. Бог может воскресить любого человека, независимо от способа погребения, утверждают священники. То есть кремация допускается особенно там, где нет места на кладбищах или это предусмотрено законом. Главное, чтобы прах был похоронен на кладбище.

Ранее "Телеграф" подробнее рассказывал о Киевском крематории на Байковом кладбище. На его территории был реализован, а затем частично уничтожен во времена СССР амбициозный творческий проект.