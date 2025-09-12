Ваших предков точно пытались "русифицировать", если у вас такая фамилия (список)

Десятки тысяч украинцев до сих пор носят такие фамилии, и в их числе знаменитости

Каждая украинская фамилия, может хоть минимально, но что-то рассказать о том, какими были и как жили ваши далекие предки. К примеру, некоторые фамилии могли носить исключительно самоуверенные и гордые украинцы, в то время как другие фамилии давали только силачам. А отдельная группа фамилий может сказать о том, что они были перекручены на русский лад.

Очень много фамилий образовалось путем замены украинских имен на русские аналоги. "Телеграф" собрал часть таких фамилий по информации общества "Краєзнавець" имени Василия Ивановича Маслова в городе Прилуки.

В результате замены украинского имени Микола на русское Николай образовались популярные фамилии Ніколаєнко (12839 носителей), Ніколенко (9038 носителей), Ніколаєва и Ніколаєв (8640 и 6504 носителя), Ніколайчук (5914), Ніконенко (1470) и другие.

Распространение фамилии Ніколаєнко в Украине

А путем замены украинского имени Микита на русское Никита появились другие распространенные фамилии, — Нікітіна и Нікітін (9867 и 7261 носителей), Нікітенко (6412 носителей), Нікітюк (2993 носителя, в числе которых известная украинская ведущая Леся Никитюк), Нікітченко (2228 носителей) и другие.

Распространение фамилии Нікітіна в Украине

